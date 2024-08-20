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Интерфакс-АВН

Президент Южной Кореи призвал готовиться к гибридной войне с КНДР - СМИ

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Гонконг. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал усилить готовность к отражению провокаций КНДР в "серой зоне" и гибридной войне с Севером, сообщает "Ренхап".

"Мы должны усилить нашу готовность реагировать на провокации Северной Кореи в "серой зоне", такие как распространение ложной информации, фейковых новостей и кибератак", - цитирует агентство заявление Юн Сок Еля, сделанное во время заседания кабинета министров.

Президент Южной Кореи предупредил, что Север может попытаться создать социальную нестабильность с помощью насилия, пропаганды и агитации на ранних стадиях конфликта.

"Мы должны активно искать методы предотвращения раскола и повышения решимости людей к сопротивлению", - сказал глава государства.

"Для поддержания национальной безопасности и повышения нашей готовности к войне мы должны надежно защищать транспорт, связь, водоснабжение, социальную инфраструктуру и важнейшие государственные объекты", - отметил южнокорейский лидер.

В понедельник в стране начались ежегодные военные учения Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 29 августа.

Сеул и Вашингтон заявили, что учения носят оборонительный характер, но Пхеньян уже давно осуждает маневры союзников как репетицию вторжения в КНДР.

В воскресенье институт по делам США при МИД КНДР осудил учения как "самые оскорбительные и провокационные военные учения по подготовке к агрессии".

"Сложившаяся ситуация требует от независимых суверенных государств наращивать сверхмощные силы сдерживания, всесторонне гарантирующие суверенитет и интересы безопасности государства (...), чтобы постоянно сохранять паритет сил для предотвращения войны", - цитирует ЦТАК заявление института.

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