Белоруссия создает систему противодействия БПЛА - командующий ВВС

Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе.

Минск. 18 августа. ИНТЕРФАКС - В Белоруссии создают систему противодействия беспилотникам, заявил в воскресенье командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович.

"Анализируя военно-политическую обстановку, одна из самых существенных угроз - это все-таки беспилотные летательные аппараты. (...) И на сегодня панацеи, защиты от беспилотных летательных аппаратов нет. Поэтому мы, конечно, не стоим на месте, изучаем весь передовой опыт, в том числе в рамках международного военного сотрудничества", - сказал Лукьянович в интервью гостелеканалу СТВ.

Он отметил, что белорусские военные изучали соответствующий опыт Китая и Ирана.