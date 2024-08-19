Источник изображения: topwar.ru

Любое вооружение, имеющееся в распоряжении ВСУ, используется Украиной по собственному усмотрению. Поэтому за действия немецких танков, отправленных украинским военным, теперь отвечает Киев.

Так рассуждал в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Согласно его логике, танки производства ФРГ, действующие против российских войск в Курской области, не немецкие, а украинские.

В любом случае это не немецкое оружие, а украинское. За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву

- заявил чиновник.

Таким образом, власти Германии пытаются целиком переложить на киевский режим свою ответственность за применение военной техники производства ФРГ на российской территории.

Источник изображения: topwar.ru

Линднер также подверг критике швейцарские власти, не позволяющие отправлять Украине вооружения, в составе которых есть продукция предприятий ОПК Швейцарии.

Также в ходе разговора собеседники коснулись темы негативного отношения немецких политиков и простых граждан к оказанию правительством ФРГ военной помощи Киеву.

Ранее на заседании бундестага глава Левой партии Германии Зерен Пелльман выразил негодование по поводу факта применения немецких танков в Курской области РФ. По его мнению, власти Германии своими действиями затягивают страну в «болото» украинского конфликта.

Ряд немецких СМИ признает, что ВСУ используют на территории России военную технику, сделанную в ФРГ.