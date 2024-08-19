Анна Цивилева назначена статс-секретарем — замминистра обороны

Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Цивилеву Анну Евгеньевну статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания, 17 августа.

Пост статс-секретаря — заместителя министра появился в России в 2005 году. Среди основных служебных обязанностей — организация законопроектной работы и взаимодействие с парламентом.

С 17 июня Цивилева занимала пост замминистра обороны. В 2023-2024 годах она работала председателем Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".