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Интерфакс-АВН

США готовы к любому развитию событий на Ближнем Востоке с учетом возможного удара Ирана по Израилю - Белый дом

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Белый дом
Белый дом.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Вашингтон. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты готовы к любым непредвиденным ситуациям в свете развития обстановки на Ближнем Востоке, заявил журналистам на специальном брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы (...) делаем все возможное, чтобы обеспечить готовность к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - сказал он.

Чиновник напомнил, что Соединенные Штаты "в очень скоординированном порядке с партнерами и союзниками, включая французов, британцев и других" перебросили в регион значительные военные ресурсы, чтобы быть уверенным в том, что "у нас есть все необходимое на случай любых возможных непредвиденных обстоятельств".

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы защитить Израиль от любого нападения со стороны Ирана", - подчеркнул он.

Представитель американской администрации сообщил, что президент Джо Байден обсудил ход переговоров по Газе и ситуацию в регионе с лидерами Катара и Египта.

"Лидеры (...) говорили о ситуации в регионе в целом и обо всем, что мы делаем для того, чтобы не только предотвратить любые новые нападения или эскалацию, но и четко дать понять, что если нападение произойдет, последствия могут быть весьма серьезными для региона, а также, в частности, для Ирана", - сказал чиновник.

Ранее израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в телефонной беседе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил собеседнику, что пока в Дохе идут переговоры по прекращению огня в секторе Газа "нужно тщательно обдумать, целесообразно ли вам или "Хезболле" атаковать Израиль именно сейчас, когда наблюдается такой прогресс".

The Washington Post cо ссылкой на информированный источник сообщила, что ливанское движение "Хезболла" на время переговоров по Газе не будет наносить удар по Израилю.

"Мы можем сказать, что "Хезболла" не начнет свою операцию возмездия во время переговоров в Катаре, потому что она не хочет нести ответственность за препятствование переговорам или потенциальной сделке", - сказал источник, имеющий тесные связи с движением.

Он добавил: "Возмездие может подождать; оно не является срочным и не имеет временных ограничений".

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