Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Тяжелые штурмовые бронемашины на базе американских танков М1 отправлены командованием ВСУ на помощь свой группировке, атакующей Курскую область.

Фотографии погрузки M1150 Assault Breacher Vehicle появились на сайте Lostarmour некоторое время назад. Из-за того, что с них сняты 120-мм орудия, эту технику называют "Абрамсами" без пушек". Из вооружения остался один дистанционно-управляемый 12,7-мм пулемет M2 Browning.

В задней части башни смонтированы контейнеры с системой дистанционного разминирования M58 MICLIC, которая конструктивно похожа на ту, что применяется в советских установках разминирования УР-77 "Метеорит", прозванных также "Змеем Горынычем". Экипаж - два человека.

Сообщалось, что масса M1150 значительно возросла, даже по сравнению с самыми последними версиями М1. Из-за этого значительно ухудшились характеристики подвижности и проходимости.

Всего ВСУ потеряли две таких машины, причем одна стала трофеем. В строю осталось три образца. Но, если их снова отправят на линию боевого соприкосновения, в ближайшее время мы обязательно увидим, как они хорошо горят.

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: Lostarmour, "Вестник Мордовии"

Лев Романов