Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Арктический потенциал России в военной и гражданской сферах намного выше, чем у всех региональных стран, включая США, заявил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента Николай Патрушев.

"Россия - приверженец мирного развития Арктики. При этом странам Запада пора уяснить, что по своему арктическому потенциалу (как военному, так и гражданскому) Россия намного опережает не только США, но и все арктические государства, вместе взятые", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".

Он отметил, что вопросы развития этого района станут на повестке создаваемого в Морской коллегии Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

"На арктическом направлении у России стоит цель всестороннего развития Северного морского пути, как безопасной круглогодичной транспортной коммуникации с одновременным совершенствованием портовой инфраструктуры, увеличением провозной способности железных дорог для перевозки грузов на северных широтах", - сказал Патрушев.

При этом он подчеркнул, что Севморпуть является национальной, российской транспортной магистралью.