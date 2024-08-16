Израиль планирует закупить в США 120-мм танковые боеприпасы – DSCA

ЦАМТО, 15 августа. Госсекретарь США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 120-мм танковых боеприпасов, а также сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 774,1 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 13 августа.

Правительство Израиля обратилось к США с запросом о возможности покупки до 32739 танковых выстрелов, включая 120-мм осколочно-фугасные многоцелевые трассирующие снаряды M1147 (HEMP-T) и/или 120-мм многоцелевые противотанковые трассирующие снаряды M830A1.

Запрос также включает другие типы 120-мм танковых боеприпасов; транспортные расходы; руководства и техническую документацию; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, другие связанные элементы логистики и поддержки программы. Поставки, как ожидается, начнутся в 2027 году.

Как заявлено, США по-прежнему готовы обеспечивать безопасность Израиля. Развитие и поддержание мощного потенциала самообороны этой страны соответствует национальным интересам США. Продажа согласуется с этими целями.

В уведомлении отмечается, что продажа танковых боеприпасов улучшит возможности ВС Израиля по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит возможности самообороны и послужит сдерживающим фактором для региональных угроз. При этом ВС Израиля не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основными подрядчиками поставки выбраны General Dynamics Ordnance and Tactical Systems и Northrop Grumman Defense Systems.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.