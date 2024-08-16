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Военное обозрение

Немецкий Rheinmetall приобрел американскую компанию Loc Performance Products – поставщика запчастей для военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

Оборонный концерн Rheinmetall, базирующейся в немецком Дюссельдорфе, решил приобрести американскую компанию Loc Performance Products, известную тем, что она поставляет запчасти для военной техники.

Сумма сделки составляет 950 миллионов долларов. В Rheinmetall рассчитывают, что эта сделка укрепит позиции концерна на североамериканском рынке и принесёт ему многомиллиардные заказы для армии США.

Как сообщает издание Defense News, Loc Performance Products станет частью дочерней компании немецкого концерна American Rheinmetall Vehicles (ARV), имеющей штаб-квартиру в Мичигане.

В последние годы ARV была выбрана для участия в двух крупных конкурсах армии США. Она разрабатывает будущую боевую машину на замену Bradley — XM30 — а также строит прототипы для программы Common Tactical Truck по военным грузовикам. Победитель конкурса на XM30 получит заказ на поставку до 4000 бронемашин стоимостью около 45 миллиардов долларов. А программа Common Tactical Truck предусматривает производство 40 000 грузовиков на общую сумму 16 миллиардов долларов.

Я бы назвал Loc Performance одной из самых надежных и впечатляющих компаний в области наземных систем, о которой вы, возможно, никогда не слышали

- сказал генеральный директор ARV Стивен Хеджер.

А по словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, эти инвестиции «отражают четкую стратегию роста, заключающуюся в превращении в ближайшие годы США в ключевой рынок для германского оборонного гиганта.

Компания Loc Performance Products, помимо военной продукции, выпускает запчасти и для сельскохозяйственной, строительной и некоторой другой техники.

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