Директор "Авангарда": основы начальной военной подготовки нужно знать любому человеку - Интервью ТАСС

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" занимается обучением детей и подростков с 2020 года. Руководитель центра Дарья Борисова в интервью ТАСС в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" рассказала об актуальных задачах и вызовах для "Авангарда", раскрыла подробности новой программы "Беспилотные летательные аппараты", а также объяснила, почему постигать основы военной подготовки полезно людям всех возрастов.

— Дарья Олеговна, удалось ли ознакомиться с экспозицией форума? Что оставило самые яркие впечатления?

— Совершенно точно я, как истинный патриот своей альма-матер, буду звать всех всегда в "Рособоронэкспорт". Коллеги всегда славятся качеством производства тех площадей, на которых экспонируют технику и вооружение. Безусловно, в рамках их экспозиции представлены самые ходовые, если можно так выразиться, образцы вооружения и, конечно же, перспективные модели вооружения, которые всегда интересны и профессиональному сообществу, и обывателю. В этом году, как мы все знаем, форум "Армия-2024" был открыт только для представителей профессионального сообщества.

— "Авангард" является самым передовым центром в области начальной военной подготовки в России. Расскажите, чем центр занимается сегодня.

— Спасибо за такую высокую оценку. Центр "Авангард" по-прежнему продолжает работать со старшеклассниками Москвы и Московской области. В целом мы сейчас расширяемся и продолжаем сотрудничать с большим количеством регионов нашей большой страны. Мне очень хочется верить, что через год в рамках форума "Армия-2025" я смогу похвастаться тем, что "Авангард" сотрудничает уже со всеми субъектами России. Пока это мечты и планы, но они реализуемы.

К сожалению, пока центр работает с детьми в условно дистанционном формате или в формате выездов в школу, а также парки, если речь идет о московских школьниках. Все потому, что уже около полутора лет "Авангард" локализован под задачи обучения взрослых — военнослужащих, которые от Москвы направляются для выполнения задач в зону специальной военной операции. Нам доверили такую важную миссию, и пока это основное направление деятельности нашего центра.

Вместе с тем, особенно хочу это подчеркнуть, мы совершенно точно не останавливаемся в работе с молодым поколением. Работают все выездные площадки "Авангарда". Буквально через несколько недель стартует наша ежегодная профориентационная смена в российском детском центре "Орленок". Мы уже третий год подряд проводим такой выезд в бархатный сезон для мальчиков и девочек со всей страны. И если в первый год мы проводили подобную смену только для ребят из Москвы и Московской области, то в последние два года мы набираем представителей всех регионов России и детей с новых территорий. Для нас это очень важная миссия. Очень ждем ребят, и надеюсь, что эта смена не только научит их большому количеству нового и привнесет в их жизнь разнообразие, но и позволит продлить лето.

— Почему для сегодняшней России важно, чтобы каждый молодой человек прошел курс обучения по начальной военной подготовке?

— Мне кажется, что это было важно всегда. Вернее, я совершенно в этом убеждена. Под действием внешних сил сложились такие обстоятельства, что поколение 90-х, скажем так, выпало из этого процесса. Я сама являюсь представителем данного поколения, и у меня, например, в школьные годы не было возможности изучать что-то дополнительно. Родители были заняты, они работали, время было такое. Я думаю, у большинства моих сверстников аналогичная картина. Мне, например, был доступен лишь тот арсенал, который могла предложить школа. Но школы тогда мало что могли предложить учащимся. Знания, которые есть в линейке условно начальной военной подготовки, почему-то ассоциируются в голове любого человека со строевой подготовкой, сборкой и разборкой автомата и, например, с умением пользоваться противогазом — у кого насколько развита фантазия. Но это совсем не так. Начальная военная подготовка — это в первую очередь про оказание первой помощи, ориентацию на местности, умение выжить в лесу, развести огонь, построить укрытие. Это вещи, которые нужны любому человеку. Я уверена, что здесь можно говорить не только о какой-то военной составляющей, допустим, чрезвычайной ситуации. Такие навыки в полной мере себя оправдывают и в обычной жизни. К примеру, когда компания выезжает на природу и хочет пожарить шашлыки, но никто не знает, как правильно развести костер. Это же тоже в жизни случается.

Мой тезис заключается в том, что учиться этим базовым вещам обязательно надо, и я хочу показать многоаспектность тех навыков, которым мы обучаем ребят. Эти навыки всегда пригодятся всем, поэтому в любом возрасте не поздно начать заниматься изучением основ начальной военной подготовки. А в наше время никакие особые пояснения не нужны: люди смотрят на происходящие события и совершенно четко понимают, почему и чем в наше время продиктована эта необходимость.

— На территории "Авангарда" создан мемориальный комплекс, в который входят Аллея Героев с именными деревьями, посаженными в честь героев СВО, и памятный знак, посвященный мирным жителям Донбасса и Новороссии, погибшим в результате обстрелов украинских вооруженных формирований. Планируется ли создание других подобных мемориальных мест?

— Когда "Авангард" был только образован в 2020 году, вопрос создания какого-то памятного мемориального места стоял очень остро. Но нам с командой казалось, что это место должно появиться не по какому-то наказу, а должно быть стихийным, событийным и, конечно же, отзываться, находить отклик в душах, сердцах тех мальчиков и девочек, которые к нам приезжают. Течение времени и события подсказали такую историю: при активном сотрудничестве друзей из Донецкой Народной Республики нам удалось привезти реальный обломок пострадавшей донецкой школы на территорию центра "Авангард". Этот обломок послужил основой создания мемориального знака, посвященного тем событиям, которые сейчас происходят в наших исторических регионах.

В основании памятного знака заложены капсулы с землей, привезенные из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Памятный знак стал логическим продолжением посаженной нами Аллеи Героев. На первом этапе ее создания был проведен конкурс, в котором участвовали как дети, так и взрослые. В рамках конкурса участники в формате эссе рассказывали о людях, которые для них являются героями специальной военной операции. Мы получили огромное количество очень интересных эссе. Работы прошли конкурсный отбор, и по итогам открытого голосования появилась первая часть нашей аллеи — 18 берез, каждая из которых имеет табличку с рассказом о человеке, в честь которого дерево посажено.

Самое примечательное — что березы были посажены в апреле 2023 года. Зная почву в парке "Патриот", геодезическую обстановку этого района Московской области, я очень сильно переживала за судьбу деревьев, но все березы прижились и уже не пропадут. Это говорит как раз о том, что все было сделано вовремя и правильно. Наша Аллея Героев создана в честь живых и в честь умерших и свидетельствует о том, что все герои живы, забытых нет. Совершенно точно вторая очередь этой аллеи ждет своего часа и обязательно будет высажена. Однако очень хотелось бы, чтобы в этой акции приняли участие и дети. Поэтому мы пока ждем такой возможности и обязательно продолжим дело, которое начали.

— В ходе форума "Армия-2023" вы рассказывали о планах запустить курс по очень востребованному направлению — беспилотные летательные аппараты. Удалось ли реализовать проект?

— Курс "Беспилотные летательные аппараты" запущен и сейчас активно изучается в правительстве Москвы, в будущем его планируется внедрить в образовательную программу для взрослых. Курс получился классный. Я считаю, что он является одним из предметов нашей гордости. В целом мы говорим о гражданских аппаратах. Задача центра "Авангард" заключалась в том, чтобы сделать курс, который бы адаптировался под каждую школу. Курс "Беспилотные летательные аппараты" разработан таким образом, чтобы тот или иной его фрагмент можно было внедрить в самые разные предметы: ОБЖ, информатику, технологию. К сожалению, пока обучение в рамках нового курса не проводится, но мы прорабатываем этот вопрос.

Программа курса показывает всю многоаспектность этой деятельности, начиная с нормативно-правовых моментов и регуляторных: как нужно и можно запускать беспилотник, где нельзя и что в принципе ты можешь снимать. Кроме того, в нем рассказывается об этапах конструирования, создания беспилотника — это как раз школьный предмет "Технология". Также уделяется внимание программированию беспилотника — это предмет "Информатика". Пилотирование и противодействие — курс ОБЖ. И верхушка этой горы — прохождение курсов начальной военной подготовки в "Авангарде", где изучаются практические навыки пилотирования. Поскольку в пространстве современной школы — а здания у школ бывают разные — сложно пилотировать и отрабатывать приемы управления БПЛА.

Обстановка вокруг меняется. Не люблю определение "подстраиваться", предпочитаю говорить — меняться. Меняется и центр "Авангард", в первую очередь структурно. Наш центр — это все-таки в первую очередь методический центр, и его достижения — большая заслуга тех методистов, которые делают востребованные программы для людей практически любого возраста и любого уровня умений. Не являются исключением и педагоги нового предмета — "Основы безопасности и защиты Родины", который с нового учебного года вводится повсеместно, во всех школах страны. Здесь "Авангард" также не остался в стороне. Были разработаны программы различных модификаций: очный курс, очно-заочный курс и заочный. Наши программы позволят педагогам даже из самых отдаленных уголков России повысить свою квалификацию в части, касающейся начальной военной подготовки.

— Расскажите про проект "Авангард" в школе": на какой возраст он рассчитан и что нужно сделать, чтобы принять участие и команда "А" приехала к ребятам?

— Это наше ноу-хау, которое позволяет так или иначе поддерживать ту самую связь со школьниками. В день занятий с "Авангардом" руководство школы делает окно в расписании. Как правило, речь идет в среднем о пяти астрономических часах. Изначально проект запущен для того, чтобы повысить лояльность среди людей, будущих военных, учителей, директоров школ и, конечно, среди родителей. Мы приезжали и работали с ребятами восьмых-девятых классов. Со временем программа претерпела изменения. Теперь в ней участвуют школьники начиная с пятого класса.

Буквально в пятницу мы опробовали новый формат: провели занятие в дежурной группе детского сада. Даже мне вначале было немного боязно. Я сама поехала посмотреть, где и как будут проходить занятия. Мы показывали детям от трех до семи лет роботов. Занятие длилось 40 минут и вызвало у детей восторг. Руководство сада говорило нам спасибо, все всем очень понравилось. Поэтому обязательно нужно мыслить в сторону того, каким образом доносить информацию до малышей. Должна быть подобрана какая-то форма, которая позволила бы самым маленьким гражданам России приобщаться к целостной гражданственности с юных лет.

— В одном из интервью вы сказали, что "Авангард" активно сотрудничает с регионами России. Как выстроена сегодня эта работа?

— Со всеми по-разному. Страна у нас большая, и потребности, задачи каждого региона тоже отличаются. Например, в конце мая мы подписали соглашение о сотрудничестве с Курской областью. Однако понимаем, что сейчас реализация наших соглашений возможна только в формате обучения взрослых и направления какого-то гуманитарного груза.

Что касается других субъектов, мы довольно плотно работаем с Астраханской областью, хотя соглашение было заключено совсем недавно. Коллеги в конце этого года запускают свой "Авангард", пока он базируется на выездных региональных спортивных базах. Очень хочется высоко оценить уровень материально-технического обеспечения астраханских коллег. Они с большим трепетом и вниманием относятся к тому, кто, как и на чем обучает детей. Им осталось только переехать в новый центр, и я уверена, что уровень начальной военной подготовки в регионе вырастет в разы. Тем более что большое количество инструкторов "Авангарда" в Астраханской области — участники СВО. То есть это практики, которые рассказывают и показывают детям на своем собственном примере, что они умеют. Это очень важно.

Что касается остальных регионов России: кто-то подходит к дооснащению уже существующих площадок, дооборудованию, переоборудованию, кто-то строит что-то свое. Действительно, широка страна моя родная, и выдать в этой ситуации какой-то общий, универсальный для всех рецепт, наверное, нельзя. Я рада, что у нашего центра есть уникальная возможность при поддержке Москвы, Московской области и Минобороны России стать флагманским центром, поделиться собственным опытом со всей страной. Более того, я все чаще думаю, что нам всем нужна какая-то площадка, которая позволит осуществлять обмен практиками и мнениями на тему начальной военной подготовки. Потому что отрасль в рамках географической местности довольно-таки замкнута.

— В настоящее время продолжается строительство филиала центра "Авангард" в Абу-Даби. Как продвигается эта работа и когда планируется открытие центра?

— Я обещала, что центр откроется в сентябре 2024 года, но возникли определенные бюрократические преграды, они существуют повсеместно. Работа идет, но говорить об открытии можно будет только к концу 2025 года. Дизайн проекта пришлось несколько изменить и исходя из этого — проектные решения, поскольку коллеги изменили количество единовременно пребывающих на территории студентов. Центр стал чуть меньше, но по картинке остался плюс-минус таким же. Тем не менее проект движется вперед. С нашей стороны мы готовы всячески оказывать содействие в его завершении. Все мы уже выучили английский язык от и до, программы адаптировали и ждем лишь физической постройки площадки. Будем принимать зарубежных коллег у себя в России для обучения. А также осуществлять выезды, запуск программ на территории Эмиратов.

— Продолжает ли центр делиться опытом с зарубежными дружественными странами? Приезжают ли к вам гости, допустим, из Белоруссии?

— Действительно, коллеги из Белоруссии уже полным ходом строят свой "Авангард", который находится в Брестской крепости, в исторических фондах, что не может не придавать этому месту еще большей сакральности. Это республиканская стройка, люди скидываются в фонд этой стройки, а строить центр приезжают студенты. Понятное дело, что темпы строительства не такие активные, как если сравнивать со строительством центра "Авангард" в Подмосковье, но здесь тоже есть определенная уникальность происходящего.

Буквально пару месяцев назад мы ездили в Белоруссию с визитом, приуроченным к празднованию 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. И как раз осматривали Брестскую крепость, те локации, которые отводятся под центр военно-патриотического воспитания молодежи. Очень хотелось бы увидеть финальный вариант, когда строительство будет завершено. Безусловно, рассчитываем в будущем сотрудничать с белорусскими коллегами, обмениваться опытом и учащимися, а также методическими программами.