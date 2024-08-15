ХАМАС не верит в способность США повлиять на Израиль для успеха переговоров о перемирии - член политбюро

Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - В движении ХАМАС полагают, что США не могут или не хотят влиять на Израиль и побудить его заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявил в интервью Associated Press (AP) член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

"В течение часового интервью Хамдан обвинил Израиль в недобросовестности при ведении переговоров и заявил, что движение не верит, будто США могут или хотят оказывать давление на Израиль ради заключения сделки", - информирует агентство.

Хамдан утверждал, что на следующий день после того, как ХАМАС дало согласие на вариант сделки, Израиль начал военную операцию в Рафахе; при этом тогда директор ЦРУ Уильям Бернс заверял - через посредников - ХАМАС, что Израиль на сделку согласен.

Также он подчеркнул, что ХАМАС будет участвовать в переговорах, только если на них будут обсуждать проект, предложенный президентом США Джо Байденом в мае, а не какие-то новые условия. В то же время во время интервью Хамдан показал несколько документов, показывающих изменения положений сделки; в частности, ХАМАС хотело, чтобы гарантами сделки также стали РФ, Турция и ООН, а Израиль соглашался лишь на нынешних посредников - США, Египет и Катар. Кроме того, Хамдан признал сложности при общении с новым лидером ХАМАС Яхьей Синваром, который, по мнению наблюдателей, прячется в системе туннелей под сектором Газа. Однако Хамдан добавил, что эти проблемы не влияют на ход переговоров.

Как напоминает AP, ранее США отмечали, что обнародованный Байденом проект является израильским, но Израиль указывал на ряд отличий между словами Байдена и своими идеями. Израиль и ХАМАС, по данным AP, также впоследствии вносили в черновик изменения, за чем следовали обвинения друг друга в создании препятствий на переговорах.

В среду премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил отправку израильской делегации в Доху на переговоры о перемирии в Газе и об освобождении заложников. До этого израильские СМИ передавали, что в делегацию войдут глава разведки "Моссад" Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронен Бар и генерал Армии обороны Израиля Ницан Алон. По информации телеканала "Аль-Джазира", переговоры в Дохе начнутся в четверг и продлятся два дня.

Однако неясно, примет ли ХАМАС участие в переговорах. Так, высокопоставленный представитель движения в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил в среду изданию The National, что представителей ХАМАС на переговорах не будет, и что первым делом, движение требует немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа. "Позиция ясна - надо прекратить немедленно агрессию, и потому движение не хочет участвовать, не хочет начинать переговоры с нуля", - пояснил он. По его словам, для начала в ХАМАС хотят посмотреть, как пойдут консультации в четверг.

Тем временем находящийся с визитом в Бейруте советник президента США Амос Хохштейн заявил, что времени откладывать перемирие в Газе больше нет. "Такое соглашение позволит также добиться дипломатического решения в Ливане и предотвратить начало более масштабной войны", - подчеркнул советник. В то же время источники The National заявили, что в движении "Хезболла" встретили с "досадой" предложения от США и стран Запада в обмен на ряд политических и экономических инициатив ограничить ответные меры против Израиля из-за гибели командира Фуада Шукра. В "Хезболле" теперь считают, что либо посредничество США неэффективно, либо Вашингтон устраивает конфликт в Газе.