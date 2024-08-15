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Интерфакс-АВН

В РФ создают два новых типа тяжелых торпед - конструктор

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Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»
Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г.Санкт-Петербург»).
Источник изображения: www.missiles.ru

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" работают над созданием двух типов тяжелых торпед, способных поражать все виды целей, сообщил главный конструктор направления торпедного оружия концерна Борис Коптев.

"В данный момент у нас ведется разработка двух типов тяжелых торпед, которые являются универсальными для поражения всех типов целей. Как надводных кораблей, подводных лодок, так и береговых целей. Они имеют скорость более 45 узлов и поражают на всей дистанции, которая требуется для носителя, т.е. в соответствии с дальностью гидроакустических систем носителя", - сказал Коптев в интервью телеканалу "Звезда".

"В современных условиях мы должны использовать торпеду в разных гидрологических условиях, как в глубоком море, в мелком море, и работать как по крупным подводным целям или надводным кораблям, так и по необитаемым подводным аппаратам. Это очень сложная задача", - отметил Коптев.

По его словам, специалисты концерна работают над совершенствованием систем самонаведения торпед, а также алгоритмическим совершенствованием. "То есть не только "железо" совершенствуем, но и логику поведения торпеды в современных условиях", - сказал Коптев.

В настоящий момент концерн ведет разработку трех калибров торпед: сверхмалых торпед калибра 220 мм, торпед малого калибра 324 мм и тяжелых торпед универсального калибра 533 мм, сообщил Коптев.

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Россия
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