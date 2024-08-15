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Интерфакс-АВН

Итоги расследования подрывов "Северных потоков" не повлияют на отношения Берлина и Киева - правительство ФРГ

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Флаги Евросоюза, Украины и Германии
Флаги Евросоюза, Украины и Германии.
Источник изображения: gazeta.ru

Берлин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Поддержка Германией Украины останется неизменной, какими бы ни были результаты расследования подрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил в среду представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", - приводит его слова агентство DPA.

"Расследование проводится в соответствии с законом, безотносительно личности подозреваемого, и абсолютно независимо", - добавил он.

Ранее стало известно, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". По данным DPA, подозреваемым является гражданин Украины Владимир З., который в июле прибыл в Польшу.

Согласно информации СМИ, по версии следствия, украинец, который является инструктором по дайвингу, входил в группу людей, установивших взрывные устройства на газопроводах в сентябре 2022 года.

По словам источников СМИ, мужчина до недавних пор проживал в Польше. Немецкая сторона в июне направляла в Польшу запрос на арест этого человека. Однако издание "Шпигель" писало со ссылкой на источники, что подозреваемый, как предполагается, уже покинул польскую территорию.

Отмечается, что немецкие следователи в рамках расследования установили личности других предполагаемых фигурантов: еще одного мужчины и женщины - также украинских инструкторов по дайвингу. Однако пока ордеров на их арест нет.

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Страны
Германия
Польша
Украина
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