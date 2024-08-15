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Интерфакс-АВН

Китай удерживает свой ядерный арсенал на минимально допустимом уровне - МИД КНР

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DF-26
Стратегическая баллистическая ракета средней дальности "Дунфэн-26" (DF-26).
Источник изображения: http://bloodredpatriots.com/

Пекин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Ядерный арсенал Китая соответствует минимальному уровню, необходимому для обеспечения национальной безопасности, заявили в среду в МИД КНР.

"Ядерные возможности Китая находятся на минимальном уровне, который необходим для национальной безопасности", - приводит издание The Global Times слова представителя МИД Китая Линь Цзяня.

Представитель китайского ведомства отметил, что Пекин придерживается политики, которая предполагает, что он никогда не будет применять ядерное оружие первым.

Таким образом он прокомментировал заявления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о том, что ядерные возможности Китая в настоящее время меньше американских, однако "быстрее, чем все думают, они нас догонят".

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Китай
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Трамп Дональд
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Ядерный щит
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