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ТАСС

Нахимовец разработал новый облик безэкипажного катера - носителя ударных дронов

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Источник изображения: Вячеслав Иванов/ ТАСС

По словам Петра Клочко, во время испытания изделия с катера был успешно запущен беспилотник

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Воспитанник Нахимовского военно-морского училища Петр Клочко совместно с Научно-исследовательским институтом кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ "Военно-морская академия" разработал концептуальный проект (шифр "Поликарп") беспилотного многофункционального морского катера - носителя ударных дронов и средств спасения. Он был представлен на форуме "Армия-2024", передает корреспондент ТАСС.

"Катер мы собрали полностью сами из стекловолокна и эпоксидной смолы. Область его применения - прибрежные морские и внутренние акватории. Такие безэкипажные катера могут выполнять широкий спектр задач - от патрулирования прибрежных акваторий до выполнения специальных миссий. Носитель полностью масштабируемый и способен принимать различные виды полезной нагрузки - от средств спасения на воде до ударных беспилотников и безэкипажных катеров", - сказал автор проекта Клочко.

По его словам, во время испытания изделия на Нахимовском озере с катера был успешно запущен беспилотник.

В свою очередь автор концепта корпуса Петр Тенишев пояснил, что корпус катера (шифр "Поликарп") выполнен в форме квартомарана с треугольными плоскостями для максимальной прочности. Он легче, чем обычный корпус килевой конструкции, что обеспечивает остойчивость и достаточно высокую скорость для подобного изделия скорость - до 10 узлов. Особенность корпуса позволит строить безэкипажные катера гораздо технологичнее, дешевле и быстрее.

Ученый отметил, что шифр "Поликарп" - это совместный проект Нахимовского училища и Научно-исследовательского института кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ "Военно-морская академия" и является развитием одного из направлений планарных корпусов, представленного институтом на предыдущих форумах "Армия-2022" и "Армия-2023". По его словам, институт и в будущем планирует продолжить сотрудничество с Нахимовским училищем по развитию этого и других направлений.

Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам демонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума. 

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