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РИА Новости

"Ростех" представил на "Армии — 2024" противодроновые патроны

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Специализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА
Специализированные ружейные патроны для стрельбы по БПЛА.
Источник изображения: © Фото : Ростех / Егор Юркин

"Ростех" показал на "Армии-2024" противодроновые патроны для ружей и дробовиков

КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Ростех" представил специализированные противодроновые патроны для ружей и дробовиков на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"На выставке показаны два патрона для уничтожения малоразмерных беспилотников - IGLA AnDr и IGLA Vector AnDr. Оба боеприпаса имеют калибр 12/76 и должны поражать низколетящие БПЛА различных типов за счет кинетической энергии метаемого снаряжения", - говорится в сообщении.

"IGLA AnDr снаряжается дробью №0000-5 или картечью 6,2-8,5 мм. IGLA Vector AnDr снабжена световым элементом красного огня для визуализации полета дроби, чтобы корректировать направление выстрела", - добавили в Минобороны РФ.

Отмечается, что патроны отличаются от обычных охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и большей массы дроби повышенной твёрдости.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что мини-дроны представляют большую угрозу, но бороться с ними стандартными средствами, например, обычными зенитными ракетами, не всегда эффективно.

"Поэтому "Ростех" создает альтернативные средства - мини-ракеты, комплексы РЭБ, а также специализированные боеприпасы, в том числе для стрелкового оружия. Усиленные патроны с улучшенной эффективностью дополнили эту линейку", - приводит пресс-служба слова Оздоева.

Скорость полета дроби в спецпатронах составляет не менее 435 метров в секунду, кучность выстрела не менее 60%, а максимальная дальность поражения цели – не менее 100 метров. Для использования на ближних дистанциях конструкция патрона IGLA AnDr предусматривает бесконтейнерный вариант, который обеспечивает высокую осыпь дроби на расстоянии до 35 метров.

Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

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