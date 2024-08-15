Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Израилю партии вооружений на $20 млрд - Пентагон

Вашингтон. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил потенциальную продажу Израилю крупной партии вооружений на сумму $20 млрд, в том числе 50 истребителей F-15, транспортных средств, ракет средней дальности и боеприпасов для танков и минометов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

"США привержены безопасности Израиля, в наших национальных интересах жизненно важно помочь Израилю развивать и поддерживать его потенциал сильным и готовым к самообороне. Предполагаемая продажа соответствует этим целям", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что предполагаемая продажа "усилит способность Израиля противостоять угрозам нынешних и будущих врагов, оборону его территории, а также послужит средством сдерживания региональных угроз", в то же время она "не изменит основной военный баланс сил в регионе".

Потенциальная сделка включает до 50 истребителей F-15, а также 30 ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, 120-миллиметровые танковые боеприпасы, минометные боеприпасы и тактические транспортные средства M1148A1P2.

Туда же войдут комплекты для модификации уже имеющихся у Израиля 25 истребителей F-15. При этом, согласно агентству, общая стоимость новых истребителей и соответствующего оборудования составит большую часть предполагаемой сделки - $18,82 млрд.

При этом, как обращают внимание американские СМИ, вооружение, о котором идет речь, не поступит в Израиль в ближайшее время, поскольку выполнение контрактов, вероятно, займет годы.

СМИ также обращают внимание, что информация о сделке появилась на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.