Первые испытания совместного белорусско-российского самолета "Освей" планируется провести в 2025-26 гг - Госкомвоенпром Белоруссии

Минск. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Первые испытания совместного с РФ самолета "Освей" планируется провести в 2025-26 годах, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии во вторник.

"Сейчас идет стадия технического проекта. Комплекс самолета практически готов. Первые испытания планируются 2025-2026 год", - сообщил начальник управления Госкомвоенпрома республики Дмитрий Стефанович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Уже есть договоренность. Подписана программа по авиастроению с РФ. И порядка 178 самолетов необходимо уже разработать до 2030 года", - добавил он.

"Скорее всего, программа будет продлеваться, поэтому (планируется - "ИФ") массовое серийное производство", - резюмировал представитель белорусского Госкомвоенпрома.