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Российский истребитель шестого поколения будет разрабатываться как опционально пилотируемый - ГосНИИАС

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Сергей Хохлов
Сергей Хохлов - Генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС).
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Паньшин

Кубинка (Московская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Истребитель шестого поколения планируется как пилотируемый, но будет поддерживать и беспилотный режим, заявил генеральный директор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

"Мы смотрим на нашу практику и развитие различных технологий, это будет какой-то симбиоз пилотируемой авиации и беспилотной", - сказал Хохлов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на форуме "Армия-2024".

По его словам, истребитель будет разрабатываться как "опционально пилотируемый".

Сроки появления истребителя шестого поколения, по словам Хохлова, еще не определены. "Мы себе какие-то сроки не ставили, все зависит от заказчика. Когда заказчик окончательно сформирует задачи для промышленности. Здесь, наверное, горизонты будут, по крайней мере, не менее 20 лет", - сказал он.

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ГосНИИАС
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