"Алмаз - Антей" и Минобороны Белоруссии подписали контракт на дооборудование радара "Сопка-2"

Кубинка (Московская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и министерство обороны Белоруссии во вторник заключили контракт в рамках соглашения о развитии двустороннего военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба концерна.

"В соответствии с документом концерн дооборудует и введёт в эксплуатацию трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-12А6 ("Сопка-2") Вооружённых сил Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

ТРЛК "Сопка-2" S-диапазона предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства, информирует пресс-служба.

По её данным, "контракт заключён в рамках соглашения о развитии военно-технического сотрудничества двух государств".