Планы по выводу на экспорт бомбардировщиков Су-34 реализуются - "Рособоронэкспорт"

Кубинка (Московская область). 13 августа. ИНТЕРФАКС - Вывод на экспорт бомбардировщиков Су-34Э реализуется, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Планы "Рособоронэкспорта" по выводу Су-34Э на экспорт успешно реализуются", - сказал Михеев на форуме "Армия 2024"

"Истребитель-бомбардировщик Су-34 - это основное авиационное ударное средство на специальной военной операции. Он отлично себя зарекомендовал в ходе боевых действий, в связи с чем привлекает значительное внимание иностранных партнеров", - сказал он.