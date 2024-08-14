Гендиректор Иркутского авиазавода: Су-30СМ2 стал еще более эффективным - Интервью ТАСС

Иркутский авиационный завод является одним из ведущих авиастроительных предприятий в России, имеющих богатую историю, — с 1934 года на нем собирались самолеты более 30 марок и модификаций. Сегодня он занимается производством как военных самолетов, в том числе поставляемых в рамках военно-технического сотрудничества, так и готовится к серийному выпуску российского среднемагистрального пассажирского лайнера нового поколения МС-21. В интервью ТАСС генеральный директор авиазавода Александр Вепрев рассказал, как проходит выполнение гособоронзаказа и какое развитие получают поставляемые Минобороны крылатые машины, какие задачи перед предприятием поставила программа МС-21.

— Александр Алексеевич, производством какой авиационной военной техники занят завод и как проходит выполнение гособоронзаказа?

— Завод сейчас готовится к выпуску авиалайнера МС-21 и серийно производит военную авиационную технику. Это касается выполнения гособоронзаказа и заказов в рамках ВТС по поставке военных самолетов.

Плюс, если говорить по военной сфере, ведутся работы по организации капитального ремонта — это очень важное направление для самолетов, поставленных по гособоронзаказу. Также мы выполняем капитальный ремонт авиационной техники, поставленной по ВТС.

По направлению "Сухих" и "Яков" на протяжении всего периода гособоронзаказ мы выполняли в срок. Причем объемы достаточно большие. И в связи со специальной военной операцией, конечно, гособоронзаказ есть, и он серьезный. А вот если говорить о начале двухтысячных, конце девяностых, то у нас госзаказов практически вообще не было, всего около 1% в общем объеме. Тогда экспорт стал важным подспорьем для предприятия, и мы продолжаем эту работу и сейчас.

В этом году мы ведем поставки модернизированного Су-30СМ2, график очень напряженный. Это машина с расширенными боевыми возможностями.

— А что касается учебно-боевых Як-130?

— Серийное производство Як-130 идет пока в базовом лице. В настоящее время ведутся работы над строительством опытных Як-130М. Здесь тоже — повышение надежности, расширение возможностей этой машины за счет модернизации и установки нового бортового оборудования и системы вооружения. В первую очередь в этом заинтересованы иностранные заказчики. Машина хорошо себя зарекомендовала, эксплуатируется уже достаточно долго и за рубежом, и у нас в стране.

Мы решаем задачи расширения и экспортного потенциала. Несмотря ни на что, поставки за рубеж ведутся, есть обращения заказчиков по развитию Як-130, и в том числе они стали основой для формирования нового облика машины. Это направление будем сохранять и развивать. И это одна из особенностей нашего завода — параллельно идут и военные программы, включая капитальный ремонт, и гражданские.

— Есть ли интерес к экспортным версиям истребителя Су-30 со стороны иностранных заказчиков?

— Мы поставляли Су-30МК, МКИ, МКМ, МКА — это первое семейство. И сейчас уже есть Су-30СМЭ — это модернизированный экспортный вариант, созданный на основе той машины, которая поставляется Минобороны России. Поставка первых машин уже состоялась.

— Какие изменения произошли на заводе с начала СВО, а также в связи с проектом МС-21?

— Благодаря поддержке Минпромторга России и госкорпорации "Ростех" под МС-21 выполнен первый этап модернизации всех базовых производств: заготовительно-штамповочного, механосборочного, производства покрытий, агрегатно-сборочного производства, монтажно-испытательного. Но это лишь первый этап, многое еще предстоит сделать, чтобы выйти на запланированные темпы производства.

По первому этапу на агрегатно-сборочном производстве смонтирована линия. Линия разработана по нашему техническому заданию, под наши требования. И сейчас по мере освоения серии мы работаем над повышением эффективности, над снижением трудоемкости.

Параллельно ведутся работы по модернизации гальванического производства. Первые две линии монтируют, по оставшимся двум завершается отгрузка.

По нижним переделам: заготовительно-штамповочное, механообрабатывающее производство — работа еще не завершена, необходимо поэтапно наращивать мощности.

На сегодняшний день у нас в монтажно-испытательном производстве девять планеров в различной степени готовности. В агрегатно-сборочном производстве ведется изготовление следующих 4, а детали изготовлены у нас уже на 16−18 машин.

При этом последующее наращивание производства требует увеличения мощностей в первую очередь по механосборочному и заготовительно-штамповочному производствам. Для них заложено строительство корпуса площадью 36 тыс. кв. м. Там будет установлен новый комплекс оборудования, позволяющий выйти на заданные объемы производства по МС-21. Это то, что нам еще предстоит сделать.

— Сколько времени занимает на заводе сборка одного МС-21?

— Должно быть не менее трех машин в месяц. Но подчеркиваю, здесь определяющими являются завершение модернизации и поставка импортозамещенных систем самолета. Параллельно все смежники работают вместе с нами, проводят наращивание, модернизацию производственных мощностей, и здесь очень важна синхронная работа, чтобы они провели ее вместе с нами.

Если говорить по персоналу, то у нас реализуется система подготовки кадров. По итогам 2022 года прирост составил около 800 человек, по итогам 2023 года — около 500 человек. Мы здесь идем взвешенно, последующий набор спланирован, но все будет зависеть от динамики поставки импортозамещенных комплектующих.

Необходимо обеспечить сборку по потоку ритмично, с заданным темпом. Для этого внедряется система адаптивного планирования на основе мультиагентных технологий.

У нас есть свой учебный центр на территории. Там мы готовим рабочих для всех видов производств, а также проводим повышение квалификации работников — у нас все инженерно-технические работники с определенной периодичностью проходят повышение квалификации.

В общей сложности около 5 тыс. человек в год проходят через этот учебный центр, начиная от вопросов охраны труда, заканчивая освоением новых программных продуктов и так далее. Мы также работаем с техническим университетом и двумя авиационными техникумами. То есть подготовка кадров идет системно и постоянно.

— На скольких из собранных самолетов стоят двигатели Pratt & Whitney и ПД-14?

— На трех опытных машинах стоят двигатели P&W и на трех ПД-14. Машины с импортным двигателем в Жуковском проходят испытания на аэродинамику, устойчивость и управляемость — те, где силовая установка не принципиальна.

Из трех самолетов с ПД-14 один будет проходить в Жуковском испытания на молниезащиту. Еще два сейчас находятся в Иркутске. Первую машину мы готовим к полетам в частично импортозамещенном облике, там основные системы уже российские. Вторая машина будет полностью российской, но она приступит к испытаниям чуть позже. На этих двух машинах мы должны отлетать программу испытаний и получить одобрение главного изменения в сертификат типа. Сертификат мы в свое время получили с импортными комплектующими, теперь надо изменения сделать под российские, после чего начнутся серийные поставки. Но, как вы видите, мы не ждем, постепенно готовим задел по серийным планерам.

Но подчеркиваю, на сегодня основное — это поставка импортозамещенных комплектующих. Вопросы с доводкой, с устранением замечаний, отклонений, конечно, неизбежны, потому что аналогичные системы наши зарубежные коллеги пять-семь лет разрабатывали, а сейчас за два-три года надо это сделать. А это безопасность, это надежность — главные вопросы, которые наши коллеги сейчас решают. Это ведущие разработчики, предприятия-изготовители самолетных систем и оборудования.

— По вашему мнению, справился ли завод с уходом производителей западного станочного оборудования?

— Хороший вопрос. Завод, конечно, должен, обязан справляться исходя из наших планов по инвестиционным программам. Ну вот смотрите, по производству покрытий мы работали с чешскими фирмами по поставке. Сейчас линию поставляет наш российский производитель. Наверняка какие-то вопросы будут при запуске проекта, но мы будем вместе работать над доведением ее до соответствия техническому заданию.

Очень сложные задачи стоят по механообрабатывающему оборудованию. Мы сформировали технические задания поставщикам, то есть с какими характеристиками нам это оборудование нужно. Это требования по режимам резания, по подачам и так далее. И, самое главное, по производительности, чтобы она не уступала западному оборудованию. Вот сейчас ряд предприятий эту задачу решают.

А то, что касается имеющегося импортного оборудования, то, отмечу, по ремонту, по восстановлению часть работы организована на предприятии. Например, у нас есть подразделение, которое занимается обслуживанием оборудования, в частности ремонтом высокоскоростных шпинделей четверного оборота для фрезерного оборудования, работающего на скоростях от 22 до 28 тыс. оборотов в минуту. Конкретно для этих станков мы задачу решили.

— Что вы считаете главным достижением завода за 90 лет?

— Наверное, самое важное — это результаты работы за 90 лет, опыт не одного поколения, который позволил сегодня создать современное высокопроизводительное производство, обладающее комплексом новых технологий, позволяющее серийно выпускать и военные, и гражданские самолеты. Ведь каждая новая машина несла свои особенности, целый комплекс новых технологий, решений. Также очень важная составляющая — это квалифицированные кадры. Все, что мы имеем на сегодняшний день, — это работа не одного поколения. И сегодня коллектив встречает 90-летие завода в напряженном труде и с конкретными результатами, выполняет важные для государства программы.

— Заглядывая в будущее, производством каких самолетов может еще заняться завод?

— По военным программам мы будем продолжать направление по семейству "Сухого" и по "Якам", параллельно обсуждается вопрос перспективных программ. Я бы не хотел загадывать, только скажу, что мы модельный ряд по военной технике развиваем.

Как я уже говорил, сейчас была проведена модернизация Су-30СМ, а теперь еще идет ремоторизация, то есть устанавливаем более мощный двигатель АЛ-41Ф. Бортовое оборудование модернизировано, теперь мы имеем машину с расширенными характеристиками, с более мощным двигателем, с более эффективным оружием. Естественно, на эту машину будет спрос.

Что касается МС-21, то сейчас основная задача — выход на проектные мощности в 36 машин, в этом направлении есть над чем работать, и мы уверенно смотрим в будущее — этот проект на долгие годы обеспечит загрузку завода.