Саперы СВО: в России катастрофически мало специалистов гуманитарного разминирования - Интервью ТАСС

Проблема разминирования освобожденных территорий становится все более острой с продвижением российских войск в ходе специальной военной операции. Скорейшее очищение заминированных врагом земель становится первоочередной задачей, в том числе для специалистов гуманитарного разминирования. О том, чем этот вид деятельности отличается от боевого и с чем приходится сталкиваться саперам при обезвреживании объектов, ТАСС рассказали представители частной инженерно-саперной компании "Комплит Техник" — ее глава Вячеслав Ковалевский, исполнительный директор Алексей Малышев, а также директор Фонда развития гуманитарного разминирования и поддержки оборонно-инженерных проектов Андрей Шенаурин.

— Недавно ТАСС сообщал об отправке отряда гуманитарного разминирования в Луганскую Народную Республику. Известно, что это подразделение состоит из гражданских специалистов. Может, не стоило рисковать их жизнями и лучше дождаться полного прекращения боевых действий? Почему проблема с разминированием новых территорий сейчас стоит так остро?

Ковалевский: Полноценная мирная жизнь, восстановление инфраструктуры и экономики новых регионов невозможны без полного разминирования территорий, площадь которых составляет десятки тысяч квадратных километров. Яркий пример — строительство и реконструкция дорог, которые во время боевых действий минировались больше всего. Уже есть случаи подрыва строительной техники.

Малышев: Не стоит забывать и о возвращении земель в хозяйственный оборот, возведении новых объектов и реконструкции зданий. Взрывоопасные элементы могут быть где угодно, даже в лесу или на берегу реки, и все они представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей.

— В чем же особенность гуманитарного разминирования и чем оно отличается от боевого?

Ковалевский: В современных локальных конфликтах одним из основных видов вооруженной борьбы становится широкое применение артиллерии, авиации и диверсионно-подрывной деятельности. Все это влечет за собой наличие большого количества неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, которые после прекращения активной фазы боевых действий представляют опасность для мирного населения.

Малышев: Ключевая особенность гуманитарного разминирования заключается в фактически полной очистке местности от взрывоопасных предметов. В боевой обстановке необходимо быстрое и точечное разминирование для прохода отряда или колонны, при этом могут оставаться заминированные участки. А гражданские саперы оставляют после себя полностью очищенную территорию.

— С чем столкнулись ваши саперы в ходе разминирования первого объекта?

Ковалевский: Нельзя сказать, что столкнулись — саперы всегда готовы к любым условиям работы. Хотя не скрою, вместо работы в поле мы получили лесную чащу, в которой нам приходилось не только искать взрывоопасные предметы, но и рубить кустарник, находить и собирать металлолом. Все это было сопряжено с опасностью попасть в противосаперные ловушки, которые оставил после себя противник.

Малышев: Под несколькими опорами линии электропередачи нашли несколько ТМ-62М (противотанковые мины — прим. ТАСС). Всего на участке их обнаружили два десятка. Скорее всего, они были оставлены для ремонтных бригад, которые на своей технике приезжают восстанавливать ЛЭП.

Противотанковая мина ТМ-62М Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

— Ведется ли разминирование в прибрежных зонах?

Ковалевский: Мы готовы разминировать и прибрежные зоны, а для работы в акваториях нами заключены соглашения о партнерстве с узкоспециализированными компаниями.

— Сколько гражданских саперов задействовано сейчас в разминировании и достаточно ли их для выполнения задач?

Шенаурин: В России сейчас насчитывается около тысячи специалистов гуманитарного разминирования, и этого количества катастрофически мало! Для разминирования территории только Донбасса необходимо минимум пять тысяч саперов, которые смогут очистить территорию в течение десяти лет.

— А кто сейчас обучает и готовит специалистов гуманитарного разминирования?

Шенаурин: Обучение и аттестацию таких специалистов осуществляет единственный в России Международный противоминный центр Военно-инженерной ордена Кутузова академии им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. К обучению принимаются все желающие в возрасте от 18 до 60 лет, и больше всего среди них бывших военных, мужчин старше 40 лет.

— Какие требования предъявляются сегодня к частным инженерно-саперным компаниям?

Ковалевский: Каждая компания проходит официальную аккредитацию, важными аспектами которой являются требования по сертифицированным средствам бронезащиты, оснащению медицинским имуществом и оборудованием, сертификация специалистов, транспортное обеспечение. В общем, полная автономность. И все это строго закреплено в нормативных актах.

— Применяются ли в ходе разминирования роботизированные комплексы и беспилотники?

Малышев: Новые современные технологии — это будущее гуманитарного разминирования. Учитывая требующие разминирования площади и опасность выполняемых работ, применение всех возможных технических устройств обнаружения и уничтожения взрывоопасных предметов без участия человека становится максимально востребованным. Мы используем в работе как роботизированные комплексы, так и беспилотные летательные аппараты с применением искусственного интеллекта. Например, беспилотник с тепловизором при воздушной разведке определяет тепловые аномалии, которые привязываются к местности и наносятся на специальную карту.

Ковалевский: Отмечу, что применение инноваций и высокоэффективных технологий разминирования было одним из условий учредителей нашей компании. Объединив мощные научно-производственные ресурсы российских предприятий, нам удалось разработать и провести испытания уникального комплекса разминирования. И самое главное — апробировать его в реальных условиях при проведении разминирования в Луганской Народной Республике. Великолепно показал себя специализированный роботизированный комплекс для уничтожения взрывоопасных предметов от новосибирской компании "Диктум", который даже подорвался на мине и был оперативно отремонтирован в полевых условиях. Применение таких технологий способствует укреплению технологического суверенитета и лидерства России в отрасли гуманитарного разминирования.

Роботизированный комплекс от компании "Диктум" Источник изображения: © Пресс-служба “Комплит Техник”

— Экипировка гражданского сапера как-то отличается от снаряжения боевого специалиста?

Шенаурин: Работа сапера помимо реальной опасности несет еще и тяжелейшую физическую и психологическую нагрузку. Основной сезон гуманитарного разминирования — летом, и специалистам приходится работать буквально под палящим солнцем в полной экипировке, неся при этом на себе весь инструмент. Учитывая суммарный вес шлема, специального бронежилета, миноискателя и необходимого оборудования, саперу приходится нести на себе около 20 кг, а при обнаружении взрывоопасного предмета еще и аккуратно двигаться. Недаром говорят: попал в саперы — гордись, не попал — радуйся!

Малышев: Российский производитель бронезащиты "Ярл" откликнулся на нашу просьбу разработать бронежилет именно для специалистов гуманитарного разминирования. Основной его особенностью стало увеличение площади защиты при сохранении требований к противоосколочной стойкости и весу. При этом при изготовлении бронежилетов будут использоваться сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и пара-арамидное волокно (кевлар). Доработанный образец презентован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024".

— Известно, что деятельность сапера всегда сопряжена с исключительным риском. От подрыва никто из них, конечно, не застрахован. И все же кто-то берется за реабилитацию и возвращение к полноценной жизни пострадавших бойцов?

Шенаурин: К большому сожалению, работа сапера связана с риском получения минно-взрывных травм и с последующей ампутацией конечностей. Среди бывших военных саперов огромное количество инвалидов различных вооруженных конфликтов, травмы которых требуют правильной реабилитации и последующего протезирования. Компания "Комплит Техник" совместно с отечественными производителями ведет разработки современных протезов и планирует часть выручки направлять на научные исследования в этой области. Тут особо хотелось бы отметить силу духа саперов — среди представителей этой специальности больше всего инвалидов, которые возвращаются в профессию, имея колоссальные опыт и знания, применяемые в гуманитарном разминировании. Кстати, в нашем отряде таких ребят двое.