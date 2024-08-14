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Военное обозрение

Постпред Ирана в ООН: Будьте честны перед международным сообществом - США являются главным спонсором терроризма в мире

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Источник изображения: topwar.ru

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани прокомментировал обвинения в «поддержке терроризма», выдвинутые американским постпредом Линдом Томас-Гринфилд. Свои обвинения в адрес Ирана она озвучила несколько дней назад, заявив, что «Иран поддерживает различные террористические движения в регионе и должен нести за это ответственность».

Иравани в ответ на обвинения со стороны США направил письмо в секретариат Совета безопасности ООН, где изложил иранскую позицию.

По словам иранского постпреда, если кто-то в мире поддерживает терроризм в любых его проявлениях, то это в первую очередь Соединённые Штаты Америки. Из письма иранского дипломата:

Исламская Республика отвергает необоснованные обвинения в свой адрес. Также Иран подчёркивает, что постпред США использует различные площадки ООН не для обсуждения вопросов повестки, а для своих политических игр и безосновательных обвинений.

По словам Амира Саида Иравани, главный и последовательный пропагандист и спонсор терроризма в мире – это США.

Из письма:

Совершенно очевидно, что именно США поддерживают террор по всему миру, в том числе железный террор Израиля в отношении Палестины и других государств.

По словам Иравани, было бы смешно, если бы не было так грустно – когда США обвиняют в поддержке терроризма кого угодно, включая Иран, а сами при этом поставляют оружие Израилю, от действий которого за несколько месяцев погибли и были ранены более сотни тысяч мирных жителей сектора Газа.

Иранский дипломат напомнил о публикации американской прессы о том, что за последнее время США поставили Израилю не менее 25 тысяч авиабомб и ракет, большую часть которых Израиль уже сбросил на Газу.

Иравани:

Будьте честны перед международным сообществом и перед своей совестью, если она, конечно, есть – ответьте на вопрос, кто же в этом случае спонсор терроризма? Если ответить не можете, то подскажем мы. Это Соединённые Штаты Америки – государство, деятельность которого направлена на поддержку террора как на Ближнем Востоке (Западной Азии), так и во всём мире. Вот кто должен нести ответственность.
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