Постпред Ирана в ООН: Будьте честны перед международным сообществом - США являются главным спонсором терроризма в мире

Источник изображения: topwar.ru
Постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани прокомментировал обвинения в «поддержке терроризма», выдвинутые американским постпредом Линдом Томас-Гринфилд. Свои обвинения в адрес Ирана она озвучила несколько дней назад, заявив, что «Иран поддерживает различные террористические движения в регионе и должен нести за это ответственность».
Иравани в ответ на обвинения со стороны США направил письмо в секретариат Совета безопасности ООН, где изложил иранскую позицию.
По словам иранского постпреда, если кто-то в мире поддерживает терроризм в любых его проявлениях, то это в первую очередь Соединённые Штаты Америки. Из письма иранского дипломата:
По словам Амира Саида Иравани, главный и последовательный пропагандист и спонсор терроризма в мире – это США.
Из письма:
По словам Иравани, было бы смешно, если бы не было так грустно – когда США обвиняют в поддержке терроризма кого угодно, включая Иран, а сами при этом поставляют оружие Израилю, от действий которого за несколько месяцев погибли и были ранены более сотни тысяч мирных жителей сектора Газа.
Иранский дипломат напомнил о публикации американской прессы о том, что за последнее время США поставили Израилю не менее 25 тысяч авиабомб и ракет, большую часть которых Израиль уже сбросил на Газу.
Иравани: