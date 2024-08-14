На "Армии-2024" презентовали "Мотолыгу XXI века" - МГТ-ЛБ "изделие 6448"

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" впервые была продемонстрирована гусеничная машина, которая способна потеснить эксплуатирующийся с 60-х годов транспортер тягач МТ-ЛБ, называемый в армии "мотолыгой".

Речь идет о МГТ-ЛБ - "изделие" 6448. Как сообщает "РГ: русское оружие ", машина предназначена для выполнения различных задач (доставка личного состава, буксировка артсистем и др.) в особо сложных условиях, в том числе горных.

Собственная масса - 16500 кг. Грузоподъемность - 2500 кг. Масса буксируемого прицепа - 7000 кг. Большим преимуществом считается значительно возросший уровень защиты.

Турбодизель мощностью 450 лошадиных сил позволяет развивать максимальную скорость по шоссе - 70 км в час, а на плаву - 10 км в час. Запас хода по топливу: не менее 800 километров. Экипаж - два человека.

МГТ-ЛБ оборудован дистанционно-управляемой 12,7-мм пулеметной установкой.