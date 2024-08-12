Атомная подлодка ВМС США прибыла в Восточное Средиземноморье - Пентагон

Вашингтон. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Американская атомная подводная лодка Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, проводит учения в восточной части Средиземного моря, следует из данных Пентагона.

Американские военные опубликовали фотографию захода подлодки на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит 5 августа, а также подводных тренировок боевых пловцов отряда спецназа из состава экипажа субмарины.

ВМС США располагает четырьмя подлодками, которые могут нести до 154 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Это - Georgia, Ohio, Michigan и Florida.

США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте.

В настоящее время атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с шестью кораблями охранения находится в Оманском заливе вблизи берегов Ирана. Корабли были перенаправлены в этот район из Красного моря, где они ранее противостояли ударам йеменских хуситов по торговому судоходству.

В Восточном Средиземноморье вблизи Израиля действует амфибийно-десантная группа ВМС США в составе универсального десантного корабля Wasp, на котором базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II, десантного транспорт-дока Oak Hill и десантно-вертолетного корабля-дока New-York. На кораблях группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее 2 тыс. морпехов. На востоке Средиземного моря оперативные задачи выполняют два американских ракетных эсминца.