Войти
Интерфакс-АВН

Новый президент США получит в наследство от Байдена возросший риск крупномасштабного конфликта в мире - СМИ

430
0
0
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Daniel Cole

Вашингтон. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден оставит своему преемнику в наследство риск возникновения крупномасштабного конфликта в мире, пишет The New York Times, ссылаясь на мнения экспертов.

"Последствия для преемника мистера Байдена - будь то бывший президент Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис - могут быть огромными", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в обращении к нации в июле Байден позиционировал себя как президент, при котором "Соединенные Штаты нигде в мире не ведут войну".

В то же время, как пишет газета, "хотя Америка больше не ведет крупномасштабных наземных войн, подобных тем, что велись в Ираке и Афганистане, на протяжении большей части своего пребывания на этом посту мистер Байден казался лидером военного времени".

"Мистер Байден провел большую часть своего президентства, мобилизуя общественное мнение и военную мощь против действий России на Украине, активно поддерживал Израиль в его войне в Газе, а также выступал против Ирана и группировок, которые он поддерживает", - говорится в статье.

"Война станет ключевой частью наследия Байдена", - приводит The New York Times слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Стивена Вертхайма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Израиль
Ирак
Иран
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 00:49
  • 3617
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.08 22:21
  • 2737
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 19:24
  • 226
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 12.08 14:56
  • 0
Беларусь готова, а Вы?
  • 12.08 11:45
  • 0
РЭБ: в ногу со временем
  • 12.08 01:23
  • 2
О современной структуре ПВО
  • 11.08 19:51
  • 1
"Они их уже списали". Военный эксперт о действиях ВСУ в Курской области
  • 11.08 18:43
  • 1
"Продержимся считанные дни". В НАТО предсказали итоги войны с Россией
  • 11.08 01:03
  • 567
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 10.08 20:49
  • 1
Командир «Ахмата» заявил об отсутствии влияния поставок оружия ВСУ на ход СВО
  • 10.08 20:22
  • 127
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 10.08 19:48
  • 0
О воздушном бое.
  • 10.08 19:45
  • 470
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 10.08 19:04
  • 1361
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.08 06:25
  • 2
Ростех: Поставленные Киеву американские истребители F-16 не соперники российским Су-35С и Су-57, но расслабляться не нужно