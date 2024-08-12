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Интерфакс-АВН

НИИ "Полюс" разрабатывает новые изделия в сфере лазерных технологий - "Швабе"

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НИИ «Полюс» им. Стельмаха
Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.
Источник изображения: www.soyuzmash.ru

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Специалисты Научно-исследовательского института "Полюс" имени Стельмаха работают над созданием новых изделий в области лазерных технологий и модернизируют уже выпускаемую продукцию, сообщил замгендиректора "Швабе" - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

"На сегодняшний день институт продолжает активно развиваться, предлагая решения по разработке передовых технологий, а также совершенствованию уже выпускаемых изделий и созданию новых", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба "Швабе".

По его словам, "на протяжении многих лет НИИ "Полюс" уверенно удерживает лидерские позиции в области лазерных технологий и технологий фотоники".

"Именно здесь впервые разработаны технологические установки для обработки материалов с использованием рубиновых лазеров, созданы полупроводниковые лазеры на основе арсенида галлия, а также создан первый лазерный гироскоп. Мы гордимся достижениями и успехами коллектива НИИ "Полюс"", - отметил Попов.

Пресс-служба информирует, что за вклад в развитие лазерных технологий несколько представителей института стали членами Академии навигации и управления движением.

"Они внесли значительный вклад в развитие лазерной гироскопии", - сказано в пресс-релизе.

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Страны
Россия
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