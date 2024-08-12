В учениях "Безопасная Арктика - 2025" задействуют дрейфующую станцию

Они начнутся 29 января в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 августа. /ТАСС/. Дрейфующая станция "Северный полюс" будет задействована в ходе учений "Безопасная Арктика - 2025", которые будут проходить зимой. Об этом рассказал заместитель директора - начальник отдела развития обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Тимофей Сулима на стратегической сессии "Безопасность в Арктике - приоритеты" на форуме "Арктика - регионы", который проходит в Архангельске.

"Есть вводная, на которой хотел остановиться буквально коротко, пользуясь тем, что руководители [Арктического и антарктического научно-исследовательского института] здесь присутствуют. Мы хотим в рамках учения отработать спасательную операцию на вашей станции. Ребята приезжали, мы разговаривали, чтобы наши ученые в Арктике чувствовали себя спокойно, понимали, что мы сможем до них долететь, добраться, дойти и так далее, то есть уже имея авиацию в высоких широтах", - сказал Сулима, обращаясь к директору ААНИИ Александру Макарову.

Учения "Безопасная Арктика" проводятся раз в два года, в 2025 году они начнутся 29 января в Архангельске. В них будут принимать участие представители российских регионов и других стран. "Мы приглашаем сюда всех, приглашаем производителей техники, экипировки, кто готов их показать, дать спасателям на апробацию, мы с удовольствием возьмем, напишем программы методики испытаний и апробируем все честно, прозрачно, открыто, с научно-методическим сопровождением, и производители получат объективную оценку и результаты своего труда", - добавил Сулима.

О форуме

Форум "Арктика - регионы" проходит в Архангельске 8-9 августа. Организатором мероприятия выступает правительство Архангельской области, соорганизатором - компания "Нева-интернэшнл". Титульным партнером форума стала госкорпорация "Росатом", партнерами деловой программы - Российский морской регистр судоходства и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие". Информационным партнером выступает ТАСС.