Украина получит первую БМП KF41 "Линкс" к декабрю 2024 года – Rheinmetall

ЦАМТО, 9 августа. Немецкая компания Rheinmetall AG 8 августа объявила, что первая боевая машина пехоты (БМП) KF41 "Линкс" (Lynx) будет поставлена на Украину к концу текущего года.

Как напоминает Armyrecognition.com, в общей сложности компания планирует поставить Украине несколько сотен KF41 "Линкс", включая обучение, техническое обслуживание и ремонт.

В декабре 2023 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Bild, что производство бронемашин "Фукс" 6x6 и БМП KF41 "Линкс" на Украине начнется в 2024 году. Это заявление последовало за заявлением А.Паппергера, сделанным 10 июля 2023 года в интервью CNN, где он рассказал о планах по строительству на Украине предприятия по ремонту и производству ББМ стоимостью 200 млн. евро и производственной мощностью 400 ед. в год.

Издание Handelsblatt сообщало, что с этой целью компания Rheinmetall основала совместное предприятие с госконцерном "Укроборонпром" (переименован в АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). Целью создания СП является помощь Украине в достижении военной независимости путем предоставления технологий и производственных возможностей НАТО, что позволит снизить зависимость от внешней помощи со стороны США и Европейского союза.

Глава Rheinmetall также подчеркнул улучшения в процедурах военных закупок, которые позволили Rheinmetall получить крупные контракты с правительством Германии. В 2023 году компания подписала контракты и рамочные соглашения на сумму более 10 млрд. евро для оснащения как Бундесвера, так и ВС Украины. Эти заказы потенциально могут увеличиться до 15 млрд. евро в 2024 году. Концерн Rheinmetall уже начал производство первых десяти KF41 "Линкс" в Германии и Венгрии в сотрудничестве с Украиной.

Он также отметил увеличение темпа производства и поставок. При этом проекты, которые раньше занимали десятилетие, теперь реализуются за несколько месяцев. Новый завод по производству боеприпасов является примером этой возросшей эффективности, направленной на обеспечение безопасности поставок.

Напомним, что 12 июня 2024 года компания Rheinmetall AG объявила о подписании в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным меморандума о взаимопонимании по вопросу расширения стратегического сотрудничества. Соглашение направлено на определение и разработку направлений для более тесного сотрудничества между украинской оборонной промышленностью и базирующейся в Дюссельдорфе группой.

Как заявил главный исполнительный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер, данным соглашением стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество в ближайшие годы. В частности, ведутся переговоры о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов на территории Украины. В феврале 2024 года сообщалось о намерении обеспечить ежегодное производство "шестизначного" количества 155-мм снарядов, включая метательные заряды, на предприятии на Украине. Rheinmetall будет владеть 51% акций совместного предприятия, а украинский партнер – 49%.

Сотрудничество между Rheinmetall с Украиной быстро прогрессирует. Rheinmetall является крупнейшим партнером Украины в оборонной сфере с заказами на сумму около 900 млн. евро в 2022 году и около 2,5 млрд. евро в 2023 году. А.Паппергер ожидает еще больших объемов заказов Украины в следующем году.