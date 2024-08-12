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Военные и гражданские разработки продемонстрирует концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" на МВТФ "Армия-2024"

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Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" представит на X международном военно-техническом форуме "Армия-2024" перспективные образцы продукции военного, гражданского и двойного назначения.

Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" – один из основных разработчиков морского подводного оружия в России. Около 95 процентов образцов морского подводного оружия, состоящего на вооружении ВМФ РФ, разработано и изготовлено "Гидроприбором" или при его участии.

Среди новейших разработок концерна – электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ особо малого калибра – 220 мм. Несмотря на компактность – вес около 100 кг, длина около 2 метров – торпеда оснащена современной высокоэффективной цифровой аппаратурой самонаведения и приборами управления движением. В перспективе УМТ будет оборудована системой телеуправления с использованием волоконно-оптической линии связи и системой неконтактного ввода данных, что позволит использовать УМТ с любого типа носителя – как с кораблей, так и с необорудованных судов, а также с авиационных носителей, включая беспилотные летательные аппараты.

"В настоящее время "Гидроприбор" прорабатывает создание комплекса, обеспечивающего поражение необитаемых подводных аппаратов, на базе разработанной концерном торпеды УМТ, которая способна поражать как классические цели – подводные лодки, отдельные классы надводных кораблей и судов, так и необитаемые подводные аппараты с малой поверхностью отражения гидроакустических сигналов", – рассказал главный конструктор направления торпедного оружия концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор" Борис Коптев.

Универсальная малогабаритная торпеда УМТ

Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"


Еще одна из перспективных новинок концерна, теперь уже в сегменте высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, – комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет", позволяющий проводить контроль не только подводной обстановки акваторий, но и надводной поверхности, а также воздушного пространства. В состав комплекса входят радиолокационные станции сантиметрового и миллиметрового диапазона, гидроакустическая станция, телевизионно-оптическая система, а также система совместной обработки, отображения и регистрации информации.

"По дальности и вероятности обнаружения малоразмерных подводных объектов у "Корвета" практически нет конкурентов. Радиолокационная станция обнаруживает крупные корабли на удалении до 55 км, мелкие корабли и лодки – до 27 км. Телевизионно-оптическая система обеспечивает визуальное наблюдение за надводными и наземными целями в дневное и ночное время, дальность их обнаружения – до 12–20 км. Гидроакустическая станция "Маяк-С" обнаруживает подводные объекты на дистанциях до 1000 м. При обнаружении тревоги выдаётся световой и звуковой сигнал. Комплекс работает в автоматическом режиме, его можно устанавливать как на обитаемом, так и необитаемом побережье. Для размещения в необитаемом месте система имеет мобильный вариант исполнения, в порту или обжитом морском районе "Корвет" можно расположить в любом административном здании. По результатам межведомственных испытаний комплекс подтвердил все заданные характеристики, в том числе при работе в неблагоприятных погодных условиях", – отметил начальник отдела гражданской продукции концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор" Альберт Нуретдинов.

Комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет"

Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор"


Также в залах демонстрационного центра корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в составе объединённой экспозиции можно будет увидеть морские донные мины МДМ-1 мод.1, МДМ-2 мод.1 и МДМ-3 мод.1, универсальную электрическую телеуправляемую самонаводящуюся торпеду ТЭ-2, самоходный прибор гидроакустического противодействия МГ-74МЭ, индивидуальный подводный буксировщик пловца "Коралл", гидроакустическую станцию обнаружения малоразмерных подводных объектов "Маяк-С".

Справка Mil.Press FLOT

Концерн "Морское подводное оружие – Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение") – Государственный научный центр Российской Федерации, ведущий разработчик, производитель и поставщик морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения для ВМФ РФ. Предприятие создает и выпускает различные виды морского подводного оружия, средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические станции. Продукция концерна известна в России и за рубежом и находится на вооружении более, чем 20 стран. В состав АО "Концерн "МПО – Гидроприбор" входят АО "НИИ морской теплотехники", АО "Завод "Дагдизель", АО "Электротяга", АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", АО "НПЦ "Сонар".

Международный военно-технический форум "Армия-2024" состоится с 12 по 14 августа в КВЦ "Патриот". Первый день пройдет в закрытом режиме, а два других предназначены для работы специалистов.

Mil.Press выступает в качестве официального информационного партнера выставки. В рамках этой работы публикуются обзоры новинок и мероприятий деловой программы в тематическом разделе "Форум Армия".

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Страны
Россия
Компании
Дагдизель
Корпорация ТРВ
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