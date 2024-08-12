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Интерфакс-АВН

В Израиле опасаются остаться без помощи арабских стран при атаке Ирана - СМИ

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Флаги Израиля на одной из улиц в Тель-Авиве
Флаги Израиля на одной из улиц в Тель-Авиве.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 9 августа. ИНТЕРФАКС - Арабские страны не демонстрируют стремления помочь Израилю в отражении возможной атаки со стороны Ирана, израильская сторона обеспокоена таким развитием событий, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник.

"Иордания и Саудовская Аравия заявили, что не хотят превращения своего воздушного пространства в зону боев. Египет объявил, что не будет принимать участие в отражении иранской атаки. По словам высокопоставленного представителя израильских властей, который ранее помогал создавать региональную коалицию (в связи с предыдущим ударом Ирана, - "ИФ"), такие официальные заявления вызывают беспокойство", - информирует газета.

"Он признал, что Израиль, имея дело с перспективой полномасштабной войны, действует в основном в одиночку", - передает The Washington Post.

Источник добавил, что, хотя страны региона хотят сдержать рост ракетного потенциала Ирана, их связи с Израилем остаются хрупкими.

Газета напоминает, что непубличный альянс, в составе, в том числе, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ, позволил справиться с иранским ударом ракетами и беспилотниками по Израилю в апреле. Но даже тогда арабские страны старались не афишировать помощь Израилю. В этот раз Израиль, как отмечает The Washington Post, находится в более изолированном положении в регионе. Убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, при одновременных переговорах с ХАМАС о перемирии, вызвало недовольство в США и арабских странах. Также существует опасения, справится ли израильская ПРО, даже при поддержке США, с массированной скоординированной атакой.

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Египет
Израиль
Иордания
Иран
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
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