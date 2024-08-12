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ТАСС

Президент "Калашникова": внедряем нейросети в "Легионер" и дроны - Интервью ТАСС

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Алан Лушников
Алан Лушников.
Источник изображения: Пресс-служба концерна "Калашников"

Один из крупнейших в стране оборонных концернов "Калашников" с начала СВО не только показывает оперативный отклик на чаяния военных, быстро модернизируя стрелковое оружие, но и продолжает разработки в других направлениях: от беспилотников до артиллерии. ТАСС поговорил с президентом концерна Аланом Лушниковым о внедрении нейросетей в дроны и боевую экипировку, разработке нового пулемета и о том, чем именно напугало зарубежных экспертов появление новейшей самоходки "Лотос" в зоне спецоперации.


— Алан Валерьевич, концерн "Калашников" уже давно производит не только стрелковое оружие и боеприпасы, но и беспилотники. За прошедший год вы улучшили боевое могущество БПЛА "КУБ", а также представили несколько новых беспилотников, например "Скат-350М" и "Каракурт". Какие еще новинки есть у концерна? Какие тенденции в области беспилотных систем будут отражать ваши новинки?

Да, к нашему всеобщему удовлетворению, и нас, производителей, и бойцов в зоне СВО, "Скат-350М" оказался удачной моделью. Помимо видеороликов его применения, которые мы иногда размещаем на наших каналах, мы получаем и другие виды обратной связи по этому аппарату. Пока все они положительные. Что касается новинок, то мы, конечно, делаем много самых разных аппаратов и передаем их на апробацию в зону СВО, это не секрет. Но почти все они являются экспериментальными моделями, так что мы даже не можем говорить официально о них. Из того, что мы представляем специалистам открыто, — БПЛА "КУБ-Э", комплекс с БПЛА "Тахион", комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-1-Э", комплекс дистанционного наблюдения "Гранат-4", система подъема аппаратуры (СПА) "Квазимачта", беспилотное воздушное судно "Альфа-Е" и гибридный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) для промышленных задач "Легионер-Е29".

— Сейчас многие производители дронов пытаются внедрить в свои изделия нейросети для выявления целей и даже принятия решений об их уничтожении. "Калашников" внедряет искусственный интеллект в свои беспилотники?

Конечно. Мы работаем над внедрением автоматической системы целеуказания на конечном участке полета управляемого барражирующего боеприпаса. Это является одним из приоритетных направлений модернизации наших изделий.

— В конце прошлого года вы рассказали о первой отправке в войска дронов-камикадзе "КУБ" в новой модификации — с боевой частью повышенного могущества. Насколько успешно получается насыщать войска этими барражирующими боеприпасами? Есть ли от военных запрос на еще какое-либо улучшение характеристик "КУБа"?

— УББ (управляемые барражирующие боеприпасы — прим. ТАСС) "КУБ" поставляются заказчику в соответствии с государственным оборонным заказом. С каждым годом мы наращиваем производство этих изделий. Совсем недавно, уже этим летом, мы провели очередные испытания "КУБа". Об эффективности его применения надо спрашивать у заказчиков. Я не уполномочен говорить об этом.

— Стоит ли на повестке дня повышение помехозащищенности ваших дронов?

Повышенная помехозащищенность характеризует все наши изделия. В упомянутом серийном аппарате "Скат-350М" соответствующие решения внедряются на постоянной основе.

Кстати, об экипировке. В ноябре прошлого года вы говорили об активной работе над экипировкой "Легионер", о включении в ее состав дрона. Как обстоят дела на сегодняшний день? Спустя полгода — есть ли новости, какие-то детали?

Ну, во-первых, "Легионер" — это не просто обмундирование. Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются. В настоящее время работа над проектом находится в стадии завершения этапа НИР (научно-исследовательской работы — прим. ТАСС). План реализации проекта согласован заказчиком, как и все соответствующие работы.

В этом году "Калашников" начал поставки усовершенствованного автомата АК-12 образца 2023 года в войска. Значит ли это, что предыдущие версии 2018 и 2021 годов больше не производятся? Следует ли ожидать новых изменений в конструкции? Как часто вы получаете обратную связь от бойцов по вашим изделиям?

Начну с последнего. Регулярно бываем в зоне СВО! Недавно группа конструкторов была там и встречалась с бойцами как раз для получения обратной связи. Кстати, эта связь не ограничивается АК-12. Мы говорим о всей нашей продукции, о снайперских винтовках, о беспилотниках, о высокоточном оружии, о ракетах…

Что касается конкретно АК-12, то образец 2023 года учел самые главные претензии и недостатки, которые выявила СВО. Мы их устранили

Будут ли новые изменения — если количество нареканий превысит критическую точку и специалисты заказчика подготовят изменения в техническое задание на изделие, мы, конечно, такие изменения допускаем. Но опять же, это зависит в том числе от выяснения обстоятельств появления проблемы. И для этого мы ездим туда. Скажу честно, многих ошибок можно было бы избежать при правильном уходе и обслуживании автомата. От концерна могу лишь сказать, что мы готовим цикл видеороликов, в которых расскажем о правильном обращении с АК-12. Разместим их на самых доступных и популярных ресурсах. Кстати, рассчитываю и на вашу помощь в этом.

Теперь что касается производства различных модификаций АК-12. Производственный процесс налажен таким образом, что после переналадки оборудования под новую конструкторскую документацию предыдущие варианты выпускать уже будет невозможно, да и ни к чему. Так что да, отныне мы выпускаем и поставляем АК-12 только в варианте 2023 года.

— Еще одна громкая новинка последних лет — снайперская винтовка Чукавина, причем концерн уже поставляет ее серийно. Подсказал ли опыт применения в СВО этого оружия какие-либо улучшения, как в случае с автоматом? И когда стоит ожидать принятия винтовки на вооружение?

Да, действительно, винтовка уже серийно поставляется заказчику и принимает участие в СВО. Концерн "Калашников" получает обратную связь от пользователей. В основном винтовка оценивается положительно, особенно ее точность и кучность стрельбы, однако имеются запросы по повышению некоторых эргономических характеристик. "Калашников" проводит работы по улучшению пользовательских характеристик винтовки.

Документы по принятию винтовки на вооружение в настоящее время оформляются государственным заказчиком — Министерством обороны.

— Известно, что концерн работает над новым пулеметом в калибре 5,45 мм. Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?

Пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения. Работы ведутся по техническому заданию заказчика.

Изделие рассматривается как средство огневой поддержки войсковых подразделений для создания длительной и плотной стрельбы при применении легкого патрона 5,45×39 мм, что существенно увеличивает носимый боезапас

В ближайшее время мы представим изделие широкой общественности.

Говоря о высокоточном оружии, не можем не спросить про ракету "Вихрь". Год назад вы говорили, что специалисты "Калашникова" работают над ее модификацией для беспилотных авианосителей. Как проходят работы, определен ли облик ракеты? И о каких носителях может идет речь?

Сама ракета "Вихрь-1" универсальна и может запускаться с любых носителей без какого-либо изменения ее конструкции. Сами работы по интеграции ракеты проводятся изготовителями носителей совместно с нашими специалистами. Сотрудничество в этом направлении с рядом российских производителей продолжается.

— Алан Валерьевич, также не можем не спросить про самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос". Оно пока даже не прошло госиспытания, а в Польше уже испугались его применения на фронте. Можете внести ясность, когда орудие действительно может начать работать на нашу армию? Это правда будет настолько грозное оружие, как опасаются наши коллеги?

Для начала: никакие они нам не коллеги. А как оружие — 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Лотос" разработки нашего Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения и в самом деле очень грозное. Поэтому правильно делают, что боятся!

Напомню, "Лотос" создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", состоящего на вооружении с 1981 года.

"Лотос" в 1,5 раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. Кроме того, орудие оборудовано автоматизированными приводами наведения, обеспечивающими повышение скорости и точности наведения орудия; механизированными укладками боеприпасов, облегчающими и ускоряющими работу заряжающего; имеет существенно более высокий уровень броневой защиты боевого расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту и имеет ряд других существенных преимуществ по сравнению с "Нона-СМ".

"Лотос" прошел испытания более чем по 130 видам проверок. В том числе: стационарные и специальные испытания; испытания стрельбой и транспортированием, эргономическую экспертизу и оценку надежности, а также климатические испытания. В ходе стрельбовых испытаний, например, проводились проверки на максимальную дальность стрельбы, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет".

Помимо этого, любой военный эксперт подтвердит вам, что наивысший экзамен, который обязано выдержать каждое оружие, — это проверка боевыми действиями. Так вот, на вопрос о том, "когда орудие действительно может начать работать на нашу армию", отвечу, что оно уже работает на нашу армию, проходя свою проверку в зоне СВО.

— В мае стало известно, что "Калашников" берет под контроль завод "ЛОМО". Получается, концерн теперь будет самостоятельно производить прицелы для своего огнестрельного оружия и собирающегося на его мощностях высокоточного вооружения? Можем ли мы в скором времени услышать о вхождении в контур "Калашникова" еще какого-либо предприятия?

На самом деле за истекший год, а я имею в виду, что мы с вами беседуем в августе, так вот с августа прошлого года в контур концерна вошли три крупных предприятия ОПК России. Это — Липецкий механический завод, кировский завод "Маяк" и "ЛОМО". Во всех случаях в основе соответствующих решений лежала синергия с основными видами деятельности концерна, стремление сократить издержки, в первую очередь, в рамках гособоронзаказа. "ЛОМО" — это даже не столько прицелы, это — один из отечественных лидеров по выпуску оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов и систем, которые широко применяются в изготовлении самой разнообразной номенклатуры вооружения, военной и специальной техники. Его изделия также успешно интегрируются в наши высокоточную продукцию и БПЛА. Как, кстати, и продукция "Маяка". Обещаю, что в ближайшее время мы постараемся представить оборонные разработки концерна с внедренными в них приборами от "ЛОМО". ЛМЗ — очень серьезный актив в производстве и ремонте бронекорпусов и гусеничных шасси для ЗРК (зенитных ракетных комплексов — прим. ТАСС). ЛМЗ совместно с Мытищинским машиностроительным заводом составят довольно крепкий тандем в своей нише. 

А по поводу дальнейшего, если можно выразиться, "расширения" концерна отвечу так: при наличии реально ощутимой перспективы синергии и экономии госсредств мы готовы рассматривать совместно с руководителями нашего ОПК любые варианты. И это полностью отвечает одной из наших стратегических целей, я о ней неоднократно говорил, — доказать, что частная компания может быть успешной в гособоронзаказе. Пока у нас все получается. Собственно, отсюда и родилась идея передать нам в управление "ЛОМО" — там не все было гладко с исполнением ГОЗ.

— Последние несколько месяцев вы взбудоражили автомобилистов новостями о выпусках мотоциклов "Иж". Скажите, можем ли мы говорить о полноценном возвращении "ижаков"? Ведь снижение импорта мотоциклов играет на руку отечественной промышленности! Или это все-таки единичные коллекционные реплики?

Увы, пока что — последнее. Пока что коллекционные реплики. Дело в том, что производственные линии тех лет утрачены! Фактически если говорить о возможных сериях, то это производство с нуля. Но вы же понимаете, что такое производство с нуля, что за этим стоит. Но мы обязательно все посчитаем! Рынок, вложения. Посмотрим. Вы правы в том, что уход импорта нашему производителю, и нам в том числе, на руку. Но надо считать. А пока что это был "пробный шар". И он был очень успешным.

— Алан Валерьевич, задам вопрос вам как первому вице-президенту Союза российских оружейников. Как вы оцениваете современное законодательство об оружии? Отвечает ли оно реалиям сегодняшнего дня?

Федеральный закон "Об оружии" принят в далеком 96-м году. В этот закон 74 раза вносили поправки. Все исправления носили точечный характер, из-за чего, как мне кажется, закон "Об оружии" имеет лоскутную структуру.

Ряд принятых в законе "Об оружии" положений не согласуется с существующим понятийным аппаратом в области проектирования и разработки военной техники, что создает разночтения и неправильные интерпретации.

В действующей редакции закон имеет огромное количество несуразностей и логических ошибок, начиная с его названия. Так, современная научная школа под оружием понимает целый спектр устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой силы, техники, укреплений, и подразделяется на множественные категории (ручное, коллективное, носимое, наступательное и т.д.). Под оружием понимается весь диапазон от пистолетов до подводных лодок и стратегических ракетных комплексов.

Хотя закон "Об оружии" в основном регулирует оборот стрелкового оружия, он не дает четкого определения этого термина. Это достаточно странно.

Действующая редакция закона "Об оружии" де-юре допускает нахождение в обороте даже минометов. Ведь он гладкоствольный и однозарядный

Закон "Об оружии", к сожалению, не полностью учитывает особенности некоторых отраслей права из-за того, что не всегда оперативно реагирует на изменения в законодательстве.

Все последние изменения законодательства об оружии сводились к тем или иным ужесточениям. Это, с одной стороны, приводит к деградации отечественной школы конструкторов-оружейников стрелкового оружия и, с другой, не приводит к качественному скачку в сфере профилактики преступлений и правонарушений, целью которой заявлялись 95% всех изменений законодательства об оружии.

Однако сказать, что оружейники брошены и не имеют должной поддержки со стороны государства, тоже нельзя. Правительством Российской Федерации в прошлом году принято четыре акта в интересах российских оружейников. Это и 307-й федеральный закон, которым расширено право приобретения оружия для производителей патронов, что в свою очередь сняло риски уголовного преследования.

По обращению Союза оружейников правительством Российской Федерации введен запрет на публикацию сертификатов соответствия на ввозимое и вывозимое оружие и патроны. Это необходимо, чтобы защитить от вторичных санкций те компании, которые не перестали работать с отечественными оружейниками.

Сегодня в завершающей стадии находится проект постановления правительства по упрощению перевозок оружия для юридических лиц.

На втором Всероссийском оружейном форуме в сентябре несколько секций будут посвящены самым актуальным проблемам, в том числе и техническому регулированию, криминалистическим требованиям, а также совершенствованию законодательства об оружии. 

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