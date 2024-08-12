Президент "Калашникова": внедряем нейросети в "Легионер" и дроны - Интервью ТАСС

Один из крупнейших в стране оборонных концернов "Калашников" с начала СВО не только показывает оперативный отклик на чаяния военных, быстро модернизируя стрелковое оружие, но и продолжает разработки в других направлениях: от беспилотников до артиллерии. ТАСС поговорил с президентом концерна Аланом Лушниковым о внедрении нейросетей в дроны и боевую экипировку, разработке нового пулемета и о том, чем именно напугало зарубежных экспертов появление новейшей самоходки "Лотос" в зоне спецоперации.

— Алан Валерьевич, концерн "Калашников" уже давно производит не только стрелковое оружие и боеприпасы, но и беспилотники. За прошедший год вы улучшили боевое могущество БПЛА "КУБ", а также представили несколько новых беспилотников, например "Скат-350М" и "Каракурт". Какие еще новинки есть у концерна? Какие тенденции в области беспилотных систем будут отражать ваши новинки?

— Да, к нашему всеобщему удовлетворению, и нас, производителей, и бойцов в зоне СВО, "Скат-350М" оказался удачной моделью. Помимо видеороликов его применения, которые мы иногда размещаем на наших каналах, мы получаем и другие виды обратной связи по этому аппарату. Пока все они положительные. Что касается новинок, то мы, конечно, делаем много самых разных аппаратов и передаем их на апробацию в зону СВО, это не секрет. Но почти все они являются экспериментальными моделями, так что мы даже не можем говорить официально о них. Из того, что мы представляем специалистам открыто, — БПЛА "КУБ-Э", комплекс с БПЛА "Тахион", комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции "Гранат-1-Э", комплекс дистанционного наблюдения "Гранат-4", система подъема аппаратуры (СПА) "Квазимачта", беспилотное воздушное судно "Альфа-Е" и гибридный самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) для промышленных задач "Легионер-Е29".

— Сейчас многие производители дронов пытаются внедрить в свои изделия нейросети для выявления целей и даже принятия решений об их уничтожении. "Калашников" внедряет искусственный интеллект в свои беспилотники?

— Конечно. Мы работаем над внедрением автоматической системы целеуказания на конечном участке полета управляемого барражирующего боеприпаса. Это является одним из приоритетных направлений модернизации наших изделий.

— В конце прошлого года вы рассказали о первой отправке в войска дронов-камикадзе "КУБ" в новой модификации — с боевой частью повышенного могущества. Насколько успешно получается насыщать войска этими барражирующими боеприпасами? Есть ли от военных запрос на еще какое-либо улучшение характеристик "КУБа"?

— УББ (управляемые барражирующие боеприпасы — прим. ТАСС) "КУБ" поставляются заказчику в соответствии с государственным оборонным заказом. С каждым годом мы наращиваем производство этих изделий. Совсем недавно, уже этим летом, мы провели очередные испытания "КУБа". Об эффективности его применения надо спрашивать у заказчиков. Я не уполномочен говорить об этом.

— Стоит ли на повестке дня повышение помехозащищенности ваших дронов?

— Повышенная помехозащищенность характеризует все наши изделия. В упомянутом серийном аппарате "Скат-350М" соответствующие решения внедряются на постоянной основе.

— Кстати, об экипировке. В ноябре прошлого года вы говорили об активной работе над экипировкой "Легионер", о включении в ее состав дрона. Как обстоят дела на сегодняшний день? Спустя полгода — есть ли новости, какие-то детали?

— Ну, во-первых, "Легионер" — это не просто обмундирование. Это сложная система жизнеобеспечения бойца с использованием искусственного интеллекта. Такие проекты за полгода и даже за год не реализуются. В настоящее время работа над проектом находится в стадии завершения этапа НИР (научно-исследовательской работы — прим. ТАСС). План реализации проекта согласован заказчиком, как и все соответствующие работы.

— В этом году "Калашников" начал поставки усовершенствованного автомата АК-12 образца 2023 года в войска. Значит ли это, что предыдущие версии 2018 и 2021 годов больше не производятся? Следует ли ожидать новых изменений в конструкции? Как часто вы получаете обратную связь от бойцов по вашим изделиям?

— Начну с последнего. Регулярно бываем в зоне СВО! Недавно группа конструкторов была там и встречалась с бойцами как раз для получения обратной связи. Кстати, эта связь не ограничивается АК-12. Мы говорим о всей нашей продукции, о снайперских винтовках, о беспилотниках, о высокоточном оружии, о ракетах…

Что касается конкретно АК-12, то образец 2023 года учел самые главные претензии и недостатки, которые выявила СВО. Мы их устранили

Будут ли новые изменения — если количество нареканий превысит критическую точку и специалисты заказчика подготовят изменения в техническое задание на изделие, мы, конечно, такие изменения допускаем. Но опять же, это зависит в том числе от выяснения обстоятельств появления проблемы. И для этого мы ездим туда. Скажу честно, многих ошибок можно было бы избежать при правильном уходе и обслуживании автомата. От концерна могу лишь сказать, что мы готовим цикл видеороликов, в которых расскажем о правильном обращении с АК-12. Разместим их на самых доступных и популярных ресурсах. Кстати, рассчитываю и на вашу помощь в этом.

Теперь что касается производства различных модификаций АК-12. Производственный процесс налажен таким образом, что после переналадки оборудования под новую конструкторскую документацию предыдущие варианты выпускать уже будет невозможно, да и ни к чему. Так что да, отныне мы выпускаем и поставляем АК-12 только в варианте 2023 года.

— Еще одна громкая новинка последних лет — снайперская винтовка Чукавина, причем концерн уже поставляет ее серийно. Подсказал ли опыт применения в СВО этого оружия какие-либо улучшения, как в случае с автоматом? И когда стоит ожидать принятия винтовки на вооружение?

— Да, действительно, винтовка уже серийно поставляется заказчику и принимает участие в СВО. Концерн "Калашников" получает обратную связь от пользователей. В основном винтовка оценивается положительно, особенно ее точность и кучность стрельбы, однако имеются запросы по повышению некоторых эргономических характеристик. "Калашников" проводит работы по улучшению пользовательских характеристик винтовки.

Документы по принятию винтовки на вооружение в настоящее время оформляются государственным заказчиком — Министерством обороны.

— Известно, что концерн работает над новым пулеметом в калибре 5,45 мм. Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?

— Пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения. Работы ведутся по техническому заданию заказчика.

Изделие рассматривается как средство огневой поддержки войсковых подразделений для создания длительной и плотной стрельбы при применении легкого патрона 5,45×39 мм, что существенно увеличивает носимый боезапас

В ближайшее время мы представим изделие широкой общественности.

— Говоря о высокоточном оружии, не можем не спросить про ракету "Вихрь". Год назад вы говорили, что специалисты "Калашникова" работают над ее модификацией для беспилотных авианосителей. Как проходят работы, определен ли облик ракеты? И о каких носителях может идет речь?

— Сама ракета "Вихрь-1" универсальна и может запускаться с любых носителей без какого-либо изменения ее конструкции. Сами работы по интеграции ракеты проводятся изготовителями носителей совместно с нашими специалистами. Сотрудничество в этом направлении с рядом российских производителей продолжается.

— Алан Валерьевич, также не можем не спросить про самоходное артиллерийское орудие (САО) "Лотос". Оно пока даже не прошло госиспытания, а в Польше уже испугались его применения на фронте. Можете внести ясность, когда орудие действительно может начать работать на нашу армию? Это правда будет настолько грозное оружие, как опасаются наши коллеги?

— Для начала: никакие они нам не коллеги. А как оружие — 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Лотос" разработки нашего Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения и в самом деле очень грозное. Поэтому правильно делают, что боятся!

Напомню, "Лотос" создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях Воздушно-десантных войск САО "Нона", состоящего на вооружении с 1981 года.

"Лотос" в 1,5 раза превосходит САО "Нона-СМ" по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. Кроме того, орудие оборудовано автоматизированными приводами наведения, обеспечивающими повышение скорости и точности наведения орудия; механизированными укладками боеприпасов, облегчающими и ускоряющими работу заряжающего; имеет существенно более высокий уровень броневой защиты боевого расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне 360 градусов по горизонту и имеет ряд других существенных преимуществ по сравнению с "Нона-СМ".

"Лотос" прошел испытания более чем по 130 видам проверок. В том числе: стационарные и специальные испытания; испытания стрельбой и транспортированием, эргономическую экспертизу и оценку надежности, а также климатические испытания. В ходе стрельбовых испытаний, например, проводились проверки на максимальную дальность стрельбы, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет".

Помимо этого, любой военный эксперт подтвердит вам, что наивысший экзамен, который обязано выдержать каждое оружие, — это проверка боевыми действиями. Так вот, на вопрос о том, "когда орудие действительно может начать работать на нашу армию", отвечу, что оно уже работает на нашу армию, проходя свою проверку в зоне СВО.

— В мае стало известно, что "Калашников" берет под контроль завод "ЛОМО". Получается, концерн теперь будет самостоятельно производить прицелы для своего огнестрельного оружия и собирающегося на его мощностях высокоточного вооружения? Можем ли мы в скором времени услышать о вхождении в контур "Калашникова" еще какого-либо предприятия?

— На самом деле за истекший год, а я имею в виду, что мы с вами беседуем в августе, так вот с августа прошлого года в контур концерна вошли три крупных предприятия ОПК России. Это — Липецкий механический завод, кировский завод "Маяк" и "ЛОМО". Во всех случаях в основе соответствующих решений лежала синергия с основными видами деятельности концерна, стремление сократить издержки, в первую очередь, в рамках гособоронзаказа. "ЛОМО" — это даже не столько прицелы, это — один из отечественных лидеров по выпуску оптических, оптико-электронных, оптико-цифровых и оптико-механических приборов и систем, которые широко применяются в изготовлении самой разнообразной номенклатуры вооружения, военной и специальной техники. Его изделия также успешно интегрируются в наши высокоточную продукцию и БПЛА. Как, кстати, и продукция "Маяка". Обещаю, что в ближайшее время мы постараемся представить оборонные разработки концерна с внедренными в них приборами от "ЛОМО". ЛМЗ — очень серьезный актив в производстве и ремонте бронекорпусов и гусеничных шасси для ЗРК (зенитных ракетных комплексов — прим. ТАСС). ЛМЗ совместно с Мытищинским машиностроительным заводом составят довольно крепкий тандем в своей нише.

А по поводу дальнейшего, если можно выразиться, "расширения" концерна отвечу так: при наличии реально ощутимой перспективы синергии и экономии госсредств мы готовы рассматривать совместно с руководителями нашего ОПК любые варианты. И это полностью отвечает одной из наших стратегических целей, я о ней неоднократно говорил, — доказать, что частная компания может быть успешной в гособоронзаказе. Пока у нас все получается. Собственно, отсюда и родилась идея передать нам в управление "ЛОМО" — там не все было гладко с исполнением ГОЗ.

— Последние несколько месяцев вы взбудоражили автомобилистов новостями о выпусках мотоциклов "Иж". Скажите, можем ли мы говорить о полноценном возвращении "ижаков"? Ведь снижение импорта мотоциклов играет на руку отечественной промышленности! Или это все-таки единичные коллекционные реплики?

— Увы, пока что — последнее. Пока что коллекционные реплики. Дело в том, что производственные линии тех лет утрачены! Фактически если говорить о возможных сериях, то это производство с нуля. Но вы же понимаете, что такое производство с нуля, что за этим стоит. Но мы обязательно все посчитаем! Рынок, вложения. Посмотрим. Вы правы в том, что уход импорта нашему производителю, и нам в том числе, на руку. Но надо считать. А пока что это был "пробный шар". И он был очень успешным.

— Алан Валерьевич, задам вопрос вам как первому вице-президенту Союза российских оружейников. Как вы оцениваете современное законодательство об оружии? Отвечает ли оно реалиям сегодняшнего дня?

— Федеральный закон "Об оружии" принят в далеком 96-м году. В этот закон 74 раза вносили поправки. Все исправления носили точечный характер, из-за чего, как мне кажется, закон "Об оружии" имеет лоскутную структуру.

Ряд принятых в законе "Об оружии" положений не согласуется с существующим понятийным аппаратом в области проектирования и разработки военной техники, что создает разночтения и неправильные интерпретации.

В действующей редакции закон имеет огромное количество несуразностей и логических ошибок, начиная с его названия. Так, современная научная школа под оружием понимает целый спектр устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой силы, техники, укреплений, и подразделяется на множественные категории (ручное, коллективное, носимое, наступательное и т.д.). Под оружием понимается весь диапазон от пистолетов до подводных лодок и стратегических ракетных комплексов.

Хотя закон "Об оружии" в основном регулирует оборот стрелкового оружия, он не дает четкого определения этого термина. Это достаточно странно.

Действующая редакция закона "Об оружии" де-юре допускает нахождение в обороте даже минометов. Ведь он гладкоствольный и однозарядный

Закон "Об оружии", к сожалению, не полностью учитывает особенности некоторых отраслей права из-за того, что не всегда оперативно реагирует на изменения в законодательстве.

Все последние изменения законодательства об оружии сводились к тем или иным ужесточениям. Это, с одной стороны, приводит к деградации отечественной школы конструкторов-оружейников стрелкового оружия и, с другой, не приводит к качественному скачку в сфере профилактики преступлений и правонарушений, целью которой заявлялись 95% всех изменений законодательства об оружии.

Однако сказать, что оружейники брошены и не имеют должной поддержки со стороны государства, тоже нельзя. Правительством Российской Федерации в прошлом году принято четыре акта в интересах российских оружейников. Это и 307-й федеральный закон, которым расширено право приобретения оружия для производителей патронов, что в свою очередь сняло риски уголовного преследования.

По обращению Союза оружейников правительством Российской Федерации введен запрет на публикацию сертификатов соответствия на ввозимое и вывозимое оружие и патроны. Это необходимо, чтобы защитить от вторичных санкций те компании, которые не перестали работать с отечественными оружейниками.

Сегодня в завершающей стадии находится проект постановления правительства по упрощению перевозок оружия для юридических лиц.

На втором Всероссийском оружейном форуме в сентябре несколько секций будут посвящены самым актуальным проблемам, в том числе и техническому регулированию, криминалистическим требованиям, а также совершенствованию законодательства об оружии.