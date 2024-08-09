"Оборонлогистика" запустила новую цифровую платформу - "Биржа интеллектуальной доставки"

Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Оборонлогистика" объявила о запуске дочерними структурами АО "Биржа интеллектуальной доставки" и ООО "ОБЛ-Спецтранс" новой цифровой платформы - БИД ("Биржа интеллектуальной доставки"), сообщает пресс-служба ГК.

"Новой цифровой платформой могут воспользоваться как грузоотправители, заинтересованные в оперативной и надёжной доставке своих грузов, так и перевозчики, готовые выполнить доставку качественно и профессионально", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, основной принцип функционирования платформы БИД - организация проведения электронных торгов. Справедливое ценообразование обеспечивается посредством сервиса "Помощник формирования цены", который позволяет осуществлять оценку динамики рыночных цен и расчёт актуальной начальной максимальной цены.

В сообщении отмечается, что ключевая ценность платформы БИД - безопасность. Каждый партнёр-перевозчик и клиент БИД проходит процедуру авторизации и верификации, а также последующий контроль. Данные по итогам проверки используются для формирования рейтинга перевозчиков.

"Платформа БИД помогает грузовладельцу найти надёжных исполнителей в сфере магистральных автоперевозок с контролем температурного режима и без, перевозок инертных сыпучих грузов, негабаритных и малогабаритных грузов, контейнеров, а также аренды строительной спецтехники", - сказано в сообщении.

БИД постоянно консолидирует и поддерживает необходимое количество надёжных компаний с современным автопарком, который варьируется в зависимости от типов перевозимых грузов и географии базирования, включая новые регионы. Поиск перевозчика на площадке БИД по запросу заказчика занимает в среднем два часа.

По информации пресс-службы, работая с БИД, грузовладелец может эффективно планировать и прогнозировать бюджет на логистику, исключать риски завышенных тарифов, повышать уровень безопасности. Грузоперевозчик в свою очередь получает доступ к базе заявок на перевозку грузов, возможность участвовать в заявках от торгов до их исполнения.

"Оборонлогистика" приглашает всех участников рынка, грузоотправителей и перевозчиков вместе создавать прозрачную, конкурентную и профессиональную среду транспортно-логистических услуг на мульти-логистической платформе БИД", - сказано в сообщении.