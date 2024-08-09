Войти
Интерфакс-АВН

"Оборонлогистика" запустила новую цифровую платформу - "Биржа интеллектуальной доставки"

145
0
0
Транспортное судно «Спарта II»
Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).
Источник изображения: Yörük Işık / twitter.com/yorukisik

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Оборонлогистика" объявила о запуске дочерними структурами АО "Биржа интеллектуальной доставки" и ООО "ОБЛ-Спецтранс" новой цифровой платформы - БИД ("Биржа интеллектуальной доставки"), сообщает пресс-служба ГК.

"Новой цифровой платформой могут воспользоваться как грузоотправители, заинтересованные в оперативной и надёжной доставке своих грузов, так и перевозчики, готовые выполнить доставку качественно и профессионально", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, основной принцип функционирования платформы БИД - организация проведения электронных торгов. Справедливое ценообразование обеспечивается посредством сервиса "Помощник формирования цены", который позволяет осуществлять оценку динамики рыночных цен и расчёт актуальной начальной максимальной цены.

В сообщении отмечается, что ключевая ценность платформы БИД - безопасность. Каждый партнёр-перевозчик и клиент БИД проходит процедуру авторизации и верификации, а также последующий контроль. Данные по итогам проверки используются для формирования рейтинга перевозчиков.

"Платформа БИД помогает грузовладельцу найти надёжных исполнителей в сфере магистральных автоперевозок с контролем температурного режима и без, перевозок инертных сыпучих грузов, негабаритных и малогабаритных грузов, контейнеров, а также аренды строительной спецтехники", - сказано в сообщении.

БИД постоянно консолидирует и поддерживает необходимое количество надёжных компаний с современным автопарком, который варьируется в зависимости от типов перевозимых грузов и географии базирования, включая новые регионы. Поиск перевозчика на площадке БИД по запросу заказчика занимает в среднем два часа.

По информации пресс-службы, работая с БИД, грузовладелец может эффективно планировать и прогнозировать бюджет на логистику, исключать риски завышенных тарифов, повышать уровень безопасности. Грузоперевозчик в свою очередь получает доступ к базе заявок на перевозку грузов, возможность участвовать в заявках от торгов до их исполнения.

"Оборонлогистика" приглашает всех участников рынка, грузоотправителей и перевозчиков вместе создавать прозрачную, конкурентную и профессиональную среду транспортно-логистических услуг на мульти-логистической платформе БИД", - сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России