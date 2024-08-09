Финский оборонно-промышленный консорциум сделает упор на новейших технологиях ( Uusi Teknologia, Финляндия)

Uusi Teknologia: в Финляндии создан новый оборонный консорциум Summa Defence

В Финляндии создан новый оборонно-промышленный консорциум, пишет Uusi Teknologia. Он объединит в себе малые и средние предприятия отрасли и сделает ставку на новейшие технологии. Компания планирует выпускать большой объем продукции и выйти на международный рынок.

В Финляндии создан новый консорциум оборонной промышленности Summa Defense, который сделает упор на технологических ноу-хау и внедрении инноваций в производство. Summa Defense планирует в ближайшие несколько лет вырасти в концерн с оборотом более 500 миллионов евро, а также в течение года получить листинг на фондовой бирже Хельсинки. Названия компаний-участниц консорциум пока не обнародовал.

За последние годы финская оборонная промышленность претерпела сильные изменения. Важно, чтобы оборонная промышленность Финляндии развивалась по-новому для внутреннего и внешнего рынков, чтобы предложение отечественной продукции и услуг в оборонной сфере было актуальным, а спрос в дальнейшем оставался стабильным.

"В Европе существует огромная потребность в развитии оборонного сектора, внедрении инноваций и ускорении производства. Наш новый консорциум готов откликнуться на этот призыв и создать пространство для малых и средних финских оборонных предприятий, чтобы те могли расти, развиваться и успешно выходить на международный уровень", — говорит Юсси Холопайнен (Jussi Holopainen), генеральный директор Summa Defence.

На смену традиционной военной технике пришло высокотехнологичное разведывательное оборудование, беспилотники, высокоточное оружие дальнего действия и радиоэлектронная борьба. Финляндии стоит развиваться в вопросах военной подготовки уже как члену НАТО и ЕС и как важному партнеру США.

Согласно позиции нового консорциума, объединение финского опыта в обороне и деятельности компаний повысит безопасность Финляндии и позволит разработать инновации, значимые и в международном масштабе. По мнению Холопайнена из Summa Defence, сотрудничество всегда помогает достичь больших результатов.

"Война всегда затрагивает все общество, и ради мира мы должны сотрудничать в широком спектре задач. Общая безопасность граждан, гражданская защита, надежность поставок и поддержка самодостаточности Финляндии — главные аспекты нашей деятельности", — говорит Маркку Канкаала (Markku Kankaala), партнер-основатель Summa Defense и председатель правления.

Целью нового консорциума является уверенный международный рост и совместная максимизация производительности с надежными международными партнерами. Консорциум еще не объявил имена участвующих финских и международных партнеров.