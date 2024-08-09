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Интерфакс-АВН

ВВС Британии построят в Уэльсе радиолокационный комплекс для слежения за действиями КНР и РФ в космосе - СМИ

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: ITAR-TASS

Лондон. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Королевские ВВС Великобритании собираются построить в Уэльсе радиолокационную станцию для слежения за активностью Китая и России в космическом пространстве, сообщает в четверг The Telegraph.

"Радиолокационную станцию для отслеживания спутников построят в Уэльсе в рамках подготовки Королевских ВВС к борьбе с "безрассудными" космическими угрозами со стороны Китая и России", - информирует издание.

Объект возведут в графстве Пембрукшире в районе казарм Кавдор, где дислоцируется 14-й полк связи и радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили объявил о реконструкции казарм для размещения там одного из компонентов сети радаров для слежения в открытом космосе (DARC). В заявлении министра говорится, что создание такой станции обеспечит рабочие места на длительную перспективу и защитит сети спутниковой связи и навигации.

Впервые о планах создания DARC заявили три года назад. Тогда в ВВС Великобритании назвали эту инициативу национальным приоритетом.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
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