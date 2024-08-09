ПЛАРК "Флорида" вернулась в Кингс - Бей

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В конце июля подводная лодка USS Florida вернулась на базу подводных лодок Кингс-Бей в штате Джорджия после 727-дневного развёртывания в районах операций 5, 6 и 7-го флотов. За почти два года службы, в течение которых было проведено пять ротаций экипажа, корабль выполнял «жизненно важные миссии», которые были «решающими для национальной безопасности».

USS Florida прошла более 60 тысяч морских миль, посетив Грецию, Гуам, Диего-Гарсию и Великобританию во время плановых заходов в порты.

Капитан 1-го ранга Питер Френч, командир экипажа подводной лодки USS Florida, отметил, что для подводных лодок, базирующихся на восточном побережье США, развёртывание на Тихоокеанском театре военных действий является «нетипичным явлением».

Согласно последнему плану судостроения ВМС США, все четыре подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) будут выведены из эксплуатации к 2028 году без прямой замены. Две лодки — USS Ohio и USS Florida — будут выведены из эксплуатации уже в 2026 году.

Уменьшение количества крылатых ракет большой дальности (КРБД) на борту подводных лодок предполагается компенсировать увеличением их количества на борту многоцелевых атомных подводных лодок (МАПЛ) Virginia Block V и Block VI. На эти цели уже выделено 1,3 миллиарда долларов для закупки материалов с длительным сроком поставки.

Однако есть определённые сомнения относительно сроков реализации этого плана. Во-первых, поставка МАПЛ Virginia Block V ожидается в период с 2025 по 2029 год. Учитывая, что промышленность постоянно отстаёт от графика поставок, такие сроки маловероятны. Скорее всего, флот получит их в начале 30-х годов.

Во-вторых, одна ПЛАРБ типа USS Florida имеет в бортовом залпе 154 КРБД, а МАПЛ Virginia Block V и Block VI — 40 КРБД, плюс, возможно, ещё какое-то количество, запускаемых через торпедные аппараты. Такую разницу можно компенсировать только большим количеством лодок. Однако с МАПЛ никто не снимает их основную функцию — борьбу с атомными подводными лодками противника.

ВМС заявили, что им понадобится 20 лодок с VPM (Vertical Launching System), чтобы компенсировать потерю КРБД, когда Ohio будут сняты с вооружения. Если 20 МАПЛ из заказанных 66 будут выполнять функции четырёх лодок с КРБД, то остаётся совсем мало лодок для всех других целей. Тем более что китайский ВМФ развивается ударными темпами. Сейчас они строят аналог Virginia V — МАПЛ типа 93А, которая также имеет дополнительный отсек ракетного вооружения в средней части корпуса.

Вполне возможно, что Конгресс не разрешит выводить из строя некоторые из Ohio и им продлят сроки эксплуатации. Однако, принимая во внимание, что лодки уже весьма почтенного возраста, их дальнейшая эксплуатация вызывает серьёзные опасения.