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Интерфакс-АВН

Иран считает приоритетными целями прекращение огня в Газе и наказание Израиля за убийство Хании - иранское постпредство при ООН

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Вашингтон. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Приоритетными целями Тегерана являются прекращение огня в секторе Газа и наказание Израиля за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявили журналистам в постпредстве Ирана при ООН.

"Мы преследуем две приоритетные цели одновременно: во-первых, установление прочного режима прекращения огня в Газе и вывод оккупантов с этой территории; во-вторых, наказание агрессора за убийство мученика Хании", - заявили в миссии.

Ранее СМИ со ссылкой на ХАМАС сообщили, что Иран рассматривает возможность отсрочить нанесение удара по Израилю при условии, что последний согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ливанское движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана.

По их данным, группировка продвигается в своих планах быстрее, чем Иран, и планирует нанести удар по Израилю в ближайшие дни.

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