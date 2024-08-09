infoBRICS: на Украине обеспокоены разработкой в России ракеты "Искандер-1000"

Информация о том, что в России ведутся работы над ракетой "Искандер-1000" вызвала серьезное беспокойство на Украине и в НАТО, пишет infoBRICS. Дальность ее действия составит одну тысячу километров, а круговое отклонение от цели — всего пять метров, отмечается в материале.

Драголюб Боснич

В то время как Соединенные Штаты не могут пройти этап испытаний в разработке гиперзвуковых ракет, Россия стремительно развивается, модернизируя и без того непревзойденные системы вооружений, которые она использует уже несколько десятилетий. И даже такие небольшие государства, как Северная Корея и Иран, превзошли США в этой области, несмотря на то что десятилетиями живут в условиях блокады. Соответственно, многие страны меняют свою военную доктрину, делая выбор в пользу высокоточного дальнобойного оружия, чтобы сдерживать агрессию НАТО. Как и ожидалось, Москва опередила всех и стала единственной военной сверхдержавой на планете, обладающей гиперзвуковым оружием на тактическом, оперативном, стратегическом и доктринальном уровнях. В частности, в распоряжении российской армии имеется около двух десятков различных гиперзвуковых средств поражения. Это резко контрастирует со всем политическим Западом, у которого вообще нет гиперзвуковых вооружений при том, что он одновременно реализует десятки программ.

Кремль с большим успехом использовал это огромное преимущество в ходе специальной военной операции, уничтожив тысячи незаконно размещенных на Украине военнослужащих НАТО. Ракетные комплексы 9-А-7660 "Кинжал", оснащенные гиперзвуковыми ракетами 9-С-7760, способны уничтожать самые укрепленные объекты противника, а многоцелевые 3М22 "Циркон" доказали свою эффективность против важных целей по всей Украине, будь то сотрудники СБУ/ГУР, принимавшие участие в организации террористических атак против сотен мирных жителей России, или кураторы ЦРУ и других разведывательных служб НАТО, которые им помогали. Однако ракетный комплекс "Искандер" оказался самым экономичным и наиболее эффективным гиперзвуковым оружием, используемым российскими военными. Только в прошлом месяце "Искандеры" нанесли целую серию дальнобойных ударов, уничтожив сотни ценных военных кадров и активов, включая широко разрекламированное оружие НАТО.

9К720 "Искандер" – первая в мире гиперзвуковая ракетная платформа наземного базирования – имеет две модификации. Первая – "Искандер-М", оснащенная усовершенствованными квазибаллистическими/гиперзвуковыми ракетами 9М723, способными развивать скорость до 8,7 Маха и достигать дальности до 500 км (из-за ограничений, накладываемых ДРСМД). Большинство западных источников классифицируют её как баллистическую ракету малой дальности (БРМД), хотя она намного эффективнее, чем обычная баллистическая ракета. Вторая – "Искандер-К", модифицированная для запуска крылатых ракет, таких как 9М728 (по сути, Р-500 с дальностью до 500 км) и 9М729 "Новатор" (которая, как утверждают западные источники, имеет ошеломляющую дальность полета до 5500 километров). "Искандеры" имеют высокую степень модульности, что делает их модернизацию простой и доступной, а также предоставляет широкие возможности для нанесения ударов по различным целям, будь то большие скопления пехоты, тяжелая бронетехника, стоящие на стоянке самолеты и так далее. Они также способны наносить высокоточные удары по высокоприоритетным целям.

Наиболее распространенной модификацией является "Искандер-М" с боевой частью 9М723, имеющей массивную боеголовку до 700 килограммов. Она может нести разные типы боевой нагрузки: осколочно-фугасную, суббоеприпасную, проникающую, электромагнитный импульс (ЭМИ) и, наконец, термоядерную с мощностью до 50 килограммов. Благодаря высокой точности, исключительной маневренности и гиперзвуковой скорости ракета 9М723 является одной из самых смертоносных в мире, и её практически невозможно перехватить, о чём свидетельствуют результаты её применения в ходе специальной военной операции. "Искандер-М" дает России значительное преимущество перед силами НАТО в Восточной Европе и с недавних пор в Скандинавии, где самый агрессивный в мире рэкетирский картель расширяет масштабы своей ползучей агрессии. Однако особенно страшна эта ракета для неонацистской хунты и специалистов НАТО на Украине.

И всё же, если вас страшит дальность полета в 500 километров, попробуйте её удвоить. Согласно последней информации, новая модификация ракетной системы "Искандер" будет иметь дальность в 1000 километров. Как российские, так и украинские военные источники условно обозначают её как "Искандер-1000". Пропагандисты киевского режима, похоже, особенно этим обеспокоены. "Искандер-1000", скорее всего, будет иметь круговое вероятное отклонение (КВО) менее пяти метров, а также автономную инерциальную систему наведения, вероятно, с коррекцией по спутниковой навигации и, возможно, с радиолокационным наведением на основе карты рельефа местности в районе цели на конечном этапе полета. Хотя трудно проверить, насколько эти утверждения соответствуют действительности, неонацистская хунта не будет просто так восхвалять российское оружие.

Другие источники сообщают, что "Искандер-1000" может запускаться с обычной пусковой установки 9П78 и что он имеет конструктивное сходство с гиперзвуковой ракетой 9М723. Российские военные, вероятно, ещё больше унифицируют различные компоненты для комплексов "Искандер" и "Кинжал", чтобы облегчить и ускорить производство, а также упростить модернизацию обоих видов оружия. В последние несколько месяцев появились сообщения о том, что Москва улучшает их характеристики (дальность стрельбы, боеголовку, маневренность и даже "умную" связь), что позволит эффективнее координировать действия во время массовых запусков. Что ещё интереснее, эти выводы совпадают с последними сообщениями о том, что российские военные якобы используют северокорейскую KN-23, которая является увеличенной копией 9М723 с дальностью до 900-1000 километров. Если это правда, то это означает, что Кремль, скорее всего, использовал опыт, полученный при создании этой ракеты, для усовершенствования "Искандера-М", что свидетельствует о прочности союза между Москвой и Пхеньяном.

Согласно ДРСМД, России и США не разрешалось иметь на вооружении ракеты малой и средней дальности наземного базирования. Именно по этой причине первоначальный "Искандер-М" имел дальность до 500 километров. Однако, понимая, что политическому Западу нельзя доверять, Москва оставила конструктивную возможность радикального увеличения дальности полета, о чём свидетельствуют ракеты, выпущенные во время организованной НАТО войны в Грузии в 2008 году. После одностороннего выхода Вашингтона из ДРСМД Кремль уже не считал себя обязанным придерживаться его ограничений, но ещё не развертывал ни одну из ранее запрещенных ракет. Однако в последние годы агрессия НАТО заставила Россию изменить свою позицию. Итогом стало анонсированное США размещение в Европе ракет малой и средней дальности, на которое Москва ответила испытанием баллистических ракет средней дальности (БРСД). Использование усовершенствованного "Искандера-М" и его зарубежных аналогов увеличат возможности России в этом отношении.