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Интерфакс-АВН

"Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана - СМИ

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Иранские ракеты
Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране.
Источник изображения: © REUTERS / TIMA/Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo

Президент Ирана попросил аятоллу Хаменеи воздержаться от атаки на Израиль

Вашингтон. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Ливанское движение "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, базирующаяся в Ливане группировка продвигается в своих планах быстрее, чем Иран, и планирует нанести удар по Израилю в ближайшие дни.

Тем временем Иран, как заявили собеседники телеканала, все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По словам военного чиновника США, Иран провел некоторые, но не все приготовления, которые Вашингтон ожидает увидеть в преддверии крупного нападения на Израиль.

При этом "Хезболла", учитывая близость Ливана к Израилю, может действовать практически незаметно, сказал второй источник телеканала. Он отметил, что неясно, как Иран и "Хезболла" координируют свои действия в связи с возможным нападением прямо сейчас. У некоторых официальных лиц есть ощущение, что они, возможно, не совсем согласны в том, как двигаться дальше, добавил собеседник телеканала.

Телеканал Iran International сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

"На недавней встрече с Хаменеи президент Пезешкиан призвал 85-летнего Хаменеи предотвратить любое прямое нападение Ирана на Израиль, чтобы избежать перерастания напряженности в нежелательную войну", - сообщает Iran International.

Новый президент Ирана предупредил, что ответная атака Израиля может нанести ущерб экономике, инфраструктуре Ирана и даже привести к краху страны.

По словам источников, несмотря на серьезные предупреждения, Хаменеи оставался уклончивым во время заседания, не поддерживая и не возражая против опасений Пезешкиана.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

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