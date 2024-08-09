Церемония разграждения: в России создается программа — менеджер минных полей

Она будет показывать на планшетах и смартфонах засоренность местности взрывоопасными предметами

В России ведется разработка приложения «Менеджер минных полей» (ММП). Его можно будет загрузить в обычный планшет или смартфон. Новинка позволит бойцам и командирам на передовой видеть расположение обнаруженных минных заграждений и засоренной взрывоопасными предметами местности в режиме реального времени. Эксперты отмечают, что приложение серьезно облегчит работу боевым и саперным соединениям, а также будет полезно саперам МЧС и компаний, занимающихся гуманитарным разминированием.

В режиме реального времени

«Менеджер минных полей» позволит бойцам видеть на планшетах или смартфонах актуальную минную обстановку и засоренность местности взрывоопасными предметами в том или ином районе. Приложение можно будет установить на гаджеты с операционной системой (ОС) Android, а в перспективе — и с отечественной ОС «Аврора».

— Бойцы на передовой сами смогут отметить обнаруженное минное поле или отдельный фугас, иной взрывоопасный предмет, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании — разработчика НПО «Двина» Владимир Орлов. — Для этого разработан набор специальных маркеров, позволяющих отмечать мины разных типов. То есть командир или боец может нанести на планшет границы минного поля, указать типы мин, установленных там. Это поможет идущим следом подразделениям, а также саперам, которые будут отвечать за очистку местности. Кроме того, также можно пометить ту или иную местность как безопасную или разминированную.

Причем информация эта будет обновляться у всех пользователей ММП в режиме реального времени.

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Охват ММП не ограничивается каким-либо районом или регионом — в перспективе военнослужащие, имеющие соответствующие доступы, могут посмотреть минную обстановку в любой точке мира.

Программа позволяет пользователю задействовать спутники и карты Генштаба, подробные схемы и планы местности, включая 3D-модели. Картографические слои легко меняются с помощью панели управления.

Программа может поддерживать обмен информацией в самой тяжелой фронтовой обстановке при работе комплексов РЭБ противника. Например, с помощью отечественных индивидуальных радиостанций «Азарт», которые позволяют создавать одноранговые сети передачи данных.

По словам разработчиков, ММП станет отдельным информационным модулем «Комплекса повышения осведомленности» (КПО-А) уже разработанного НПО «Двина». Он позволяет видеть свои и силы противника на местности в любой точке мира.

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Интеграция «Менеджера минных полей» в КПО-А расширит его возможности.

— Специальные чаты КПО-А помогут командирам соседних подразделений или бойцам напрямую поделиться информацией, — отметил Владимир Орлов. — Переслать фотографии ориентиров на местности, обратить внимание на особенности минных полей — например, указать, что при минировании использованы мины-ловушки, дать совет, касающийся из обезвреживания. Это улучшит горизонтальную связь в восках.

Комплекс повышения осведомленности защищен от взлома. Он получил несколько степеней защиты. Самый простой — планшет, как и любой другой гаджет, получает индивидуальный код, поэтому посторонний не сможет туда войти. Возможно создание и своеобразного «цифрового забора», защищающего устройство. Условно говоря, все данные на планшете при пересечении определенной координатной сетки, будут автоматически уничтожаться. Применены и другие способы защиты информации.

Лучше, чем на бумаге

Новое приложение облегчит работу боевым и саперным соединениям на передовой и в тыловых районах, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Такая разработка давно напрашивалась, — считает Юрий Лямин. — В зоне проведения спецоперации большая плотность минных полей, практически вся местность в местах боев засорена взрывоопасными предметами в той или иной степени. Причем обстановка постоянно меняется. Противник в самый неожиданный момент может установить минное заграждение с помощью дронов и информацию об этом надо как можно быстрее довести до подразделений, действующих на этом направлении. Бумажные карты быстро устаревают, их нельзя моментально дополнить и разослать по нужным частям. В итоге на минные поля будут натыкаться подразделения и бойцы, не знающие об изменении обстановки. Новая программа позволит избежать этого, донести информацию до военнослужащих в режиме реального времени. В итоге это спасет жизни.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Юрий Лямин отметил, что хорошая осведомленность позволит сократить количество потерь среди не только передовых, но и тыловых частей, занимающихся снабжением.

— Кроме того, важно обеспечить программу системой шифрования, чтобы противник не мог ее взломать и изменить карты, например, с целью заманивания наших войск на минные заграждения, — отметил он. — Тут важно продумать систему защиты и доступов. Но, уверен, разработчики об этом знают и принимают все необходимые меры.

Программа облегчит жизнь специалистам МЧС и гуманитарного разминирования, работающим в районах, где шли бои, считает Юрий Лямин.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Для них надо будет ограничить права доступа, чтобы избежать нежелательного распространения информации, — отметил эксперт. — Их работе это не помешает, так как такие отряды отвечают за разминирование конкретных кварталов, дорог или участков местности. К данным именно об этих районах и надо будет допускать ограниченный круг гражданских саперов. Причем это проще сделать на электронных носителях, чем на бумажных картах.

Ранее «Известия» писали, что в Луганской Народной Республике к очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов приступила первая частная инженерно-саперная компания. В их арсенале, помимо прочего, — специальный коптер с магнитометрами, помогающий с воздуха находить мины, а также роботизированные «трактора». Предполагается, что компания очистит 20 га леса. Затем саперы переместятся в ДНР, где им доверят разминирование еще одного участка.

Богдан Степовой

Роман Крецул