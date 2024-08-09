Экс-чиновник Хеменуэй: победа Трампа позволит добиться мира на Украине

Администрация Байдена безрассудно стремилась к эскалации конфликта на Украине, но при Трампе все изменится, пишет автор статьи для Newsweek. Он обеспечит мирные переговоры и исправит историческую ошибку, которую совершил его предшественник.

Труп Хеменуэй (Troup Hemenway)

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский публично бросил вызов кандидату в президенты Дональду Трампу, потребовав, чтобы тот изложил свой план по установлению мира в Европе. “Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, то пусть расскажет нам об этом сегодня”, — заявил президент Зеленский в эфире Bloomberg. В ответ Трамп недавно позвонил президенту Украины и согласился на личную встречу после выборов, чтобы обсудить конкретные шаги к миру.

Перспектива мира при второй администрации Трампа вырисовывается все четче. Международное сообщество признаёт, что политика безрассудной эскалации при администрации Байдена лишь усугубила кровопролитие.

Но что было, то прошло. К лучшему или к худшему, но с уходом Байдена с мировой арены у Америки и Украины наконец-то появится возможность положить конец конфликту, остановив кровопролитие и не дав объединиться внешним противникам Америки.

Бывший президент Трамп явственно дал понять, что будет добиваться урегулирования путем переговоров — чему до сих пор активно противится администрация Байдена. Наоборот, президент Байден не только пошел на эскалацию ради эскалации, но и не сформулировал сколь-либо внятных целей, безрассудно презрев риск обмена ядерными ударами. Прямая военная победа Украины была изначально недостижимой, однако политика Байдена заключалась в том, чтобы обманом внушить украинскому народу и американским избирателям, что успех не за горами. Эта риторика обострила напряженность между США и Россией настолько, что в июне российские атомные подводные лодки появились в непосредственной близости от берегов Америки.

Осознавая копящуюся усталость Америки от “вечных войн”, Трамп заявил, что дальнейшая помощь Украине должна предоставляться в виде займа с условием возврата. Миллиарды казенных долларов не должны раздаваться направо и налево без учета интересов США и должного надзора за тем, как они расходуются. Но в чем же именно заключается интерес Америки в этом конфликте? Устроить России “кровопускание”, закрыв глаза на то, что сама Украина тоже истекает кровью? Полностью оторвать Европу от России и загнать Москву в объятия китайских коммунистов экономически и в военном отношении?

За минувшую четверть века лет многие бывшие советские республики сменили пророссийские режимы на прозападные, а союзники России в других регионах были свергнуты, низложены или столкнулись с гражданской войной. Российское восприятие угрозы сформировано ухудшающимся положением в сфере безопасности и убеждением (правильным или ошибочным — не суть важно), что к сменам режима у соседей и союзников, подчас насильственным, причастен Запад. В сочетании с подстрекательской антироссийской риторикой Запада это убедило российских лидеров в том, смена режима, аналогичная тем, что они наблюдали по соседству, может грозить им самим. Так что не стоит удивляться, если Россия ведет себя как загнанный в угол зверь — особенно на фоне непрекращающегося расширения НАТО. Российская агрессия против соседей несправедлива, но она ни в коем случае не доказательство некоего грандиозного плана по завоеванию Европы или восстановлению СССР.

Вот почему президент Трамп убежден, что украинский конфликт — напрасное противостояние, которого можно было бы избежать сочетанием резонных мирных соглашений и последовательной демонстрации силы. Администрация Байдена выбрала противоположный подход: вмешалась во внутреннюю политику Украины, настроила Путина против себя и парализовала американское производство энергии, презрев при этом свою первостепенную задачу – обеспечить сдерживание. В результате мы получили жестокий конфликт на истощение вдоль практически статичной линии фронта. Сотни тысяч молодых людей погибли или получили увечья, а целое поколение — опора Украины и ее будущее — бежало за границу.

Соизмеримы ли столь колоссальные издержки с политикой Байдена по затягиванию конфликта?

История нелестно запомнила французского маршала времен Первой мировой войны Фердинанда Фоша, чьи агрессивные атаки на немецкие позиции (якобы для “нажима” на противника, даже когда стало окончательно ясно, что он уже побежден), лишь умножили напрасные потери. Сколько еще украинских жизней должно быть растрачено на напрасный натиск, чтобы вашингтонские “эксперты” перестали петушиться и “давить” на Путина?

Эти же самые кабинетные генералы и “диванные войска” ратуют за членство Украины в НАТО. Это ошибка исторического масштаба, которая окончательно толкнет Россию в объятия китайских коммунистов. Величайшим достижением реалистичной внешней политики Ричарда Никсона стало то, как он вбил клин между Россией и Китаем и заложил почву для победы в холодной войне. Наследие Байдена отныне сводится к тому, что он перечеркнул его заслуги. Теперь Китай предлагает Путину риторическую и дипломатическую поддержку и помогает России обойти санкции.

Трамп предлагает путь к миру, и украинцы должны задуматься о национальном будущеми не исключать урегулирования путем переговоров. Многие надеются, что их соотечественники воспользуются миром и помогут в восстановлении страны, чтобы построить лучшую жизнь на обломках Украины. Они должны думать в первую очередь о собственных детях и внуках, а не о вашингтонских воротилах.

Будущая администрация Трампа, нацеленная на прекращение кровопролития, принесет надежду на мир многострадальному украинскому народу — и американскому, который с щедростью взял на себя немалые издержки этого затянувшего и ненужного конфликта.

Труп Хеменуэй — основатель и президент по вопросам кадровой политики Республиканской ассоциации президентских назначенцев