Генконструктор ОКБ "Астрон": "летающий тепловизор" повысил шанс поражения цели до 90% - Интервью ТАСС

Боевые действия в зоне спецоперации на сегодняшний день ведутся круглосуточно и невозможны без применения тепловизионных средств, обеспечивающих эффективную работу в ночное время суток. Одним из первых в СВО начал применяться дрон БПЛА400Т с отечественным тепловизором для всепогодной разведки целей.

О модернизации существующих комплексов и развитии технологий в интервью ТАСС перед стартом Международного военно-технического форума "Армия-2024" (который пройдет 12–14 августа в Кубинке) рассказал главный конструктор оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Виталий Серов.

— Виталий Витальевич, что представит ОКБ "Астрон" на форуме "Армия-2024"? Можно ли рассказать об особенностях и основных технических характеристиках изделий?

— На форуме будут показаны оптико-электронные комплексы, в числе которых "Блокпост-Т", позволяющий проводить разведку и целеуказание в любое время суток. Комплекс тепловизионной разведки имеет возможность нанесения удара и способен отрабатывать цель дроном. Изделие производится серийно и направляется для применения в зону СВО в количестве тысяч экземпляров.

Кроме того, на "Армии-2024" мы впервые покажем оптико-электронный комплекс "Астрон-3В" для наблюдения в инфракрасном диапазоне на дальность до 12 км с пассивным вычислением координат. Комплекс может быть использован автономно или интегрирован в системы обеспечения безопасности объектов, границ, территорий, акваторий и воздушного пространства. Изделие обеспечивает обнаружение и сопровождение различных объектов, в том числе круглосуточно.

Также будет показан "Астрон-1К120" — самый малогабаритный тепловизор на поворотной платформе на дальность 5 км. Помимо этого, мы представим беспилотный летательный аппарат с отечественным тепловизором "Курс-800ТБ" и ударные дроны серии "Гранат", оснащенные тепловизором, телевизионной камерой и способные работать на дистанции до 13 км с дроном-ретранслятором.

Наше предприятие нацелено прежде всего на постоянное глубокое усовершенствование наших разработок, чтобы они показывали максимальную эффективность, решали сегодняшние тактические задачи и обеспечивали максимальную малозаметность операторов, использующих нашу технику.

Через год наши изделия приобретают совершенно новые характеристики, соответствующие актуальной фронтовой реальности

В частности, на БПЛА "Курс-800ТБ" мы устанавливаем новые каналы управления с перестройкой частот, а видеопередатчики переводим в новый режим работы, который имеет меньшую заметность для средств радиотехнической разведки противника и большую помехозащищенность. Доработка наших ретрансляторов также позволила нам залетать на 15–17 км в сторону противника под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

— Как показывает себя разведывательный тепловизионный комплекс с интеллектуальной видеоаналитикой "Блокпост" в зоне спецоперации? Можно ли оценить степень эффективности изделия? Какие отзывы вы получаете от заказчика и военнослужащих?

— Тепловизионный комплекс "Блокпост-Т" полностью оправдал свое назначение и используется подразделениями для выявления и ликвидации угроз нашим позициям.

Помимо положительных отзывов мы получаем большое количество предложений по модернизации, связанных с тем, что комплекс начинают применять для решения совершенно новых тактических задач, в частности обнаружения вражеских БПЛА и целеуказания нашим средствам поражения

— Каков модернизационный потенциал у комплекса "Блокпост"?

— Модернизационный потенциал комплекса практически безграничен благодаря модульному составу изделия. Проще говоря, мы можем в широких пределах менять дальность обнаружения, возможности радиосвязи, да и сам функционал комплекса в зависимости от тактических задач. В частности, сейчас мы работаем над превращением комплекса в полноценную станцию разведки и целеуказания, которая может выдать координаты средствам поражения. Кроме того, поступили предложения модернизировать комплекс для противодействия дронам противника, и уже есть определенный практический опыт.

— В какие зарубежные страны сейчас поставляется "Блокпост"?

— Пока потребности Министерства обороны в наших средствах наблюдения не будут удовлетворены, говорить об экспортных поставках не приходится.

— Сколько аппаратов БПЛА400Т, получивших прозвище "летающий тепловизор", в настоящее время применяется в спецоперации? В феврале сообщалось, что аппарат получил объективы с повышенным разрешением. Насколько эта модернизация изменила характер работы? Удается ли теперь при помощи БПЛА400Т выявлять объекты и цели, которые ранее не удавалось отследить?

— Точное количество мы не имеем право разглашать. На сегодняшний день это сотни аппаратов. В ходе модернизации, о которой вы говорили, нам удалось добиться улучшения и стабилизации картинки. Вероятность обнаружения и поражения сбросом [боеприпаса] увеличилась примерно с 50% до 90%.

В настоящее время Минпромторгом по поручению Минобороны РФ проводятся мероприятия по закупке комплектующих для FPV-дронов. ОКБ "Астрон" участвует в этой программе как поставщик отечественных тепловизионных камер.

— Будет ли продолжена модернизация БПЛА400Т? Над какими характеристиками аппарата специалисты ОКБ "Астрон" планируют поработать с целью его улучшения?

— Ситуация на фронте меняется каждый день.

Но в целом можно сказать, что беспилотные и робототехнические комплексы развиваются в сторону большей автономности движения и выполнения задач, автоматической непрерывной навигации, всепогодного захвата и сопровождения целей. Мы тоже работаем в этом направлении

— Ранее также сообщалось о применении БПЛА "Гранат", "Гранат-ПГ". Осуществлялись ли какие-либо модернизации этих аппаратов?

— Эти изделия уже применяются на СВО, хотя официальные ведомства и не заказывают пока эти дроны. Наши ударные комплексы также получают новые каналы связи, появился и все время модернизируется ретранслятор, на самом дроне появилась курсовая телевизионная камера.

— Проводят ли специалисты ОКБ "Астрон" аналитическую работу тепловизионных средств, применяемых в настоящее время Вооруженными силами Украины? Применяет ли противник какие-либо средства, которые технологически опережают возможности российских изделий?

— Безусловно, такая работа проводится. В целом технический уровень зарубежной и нашей техники совпадает.

У противника есть определенное преимущество в системах связи и управления благодаря западной помощи, в то время как у нас есть целые классы вооружений, принципиально недоступных противнику

В беспилотных аппаратах противником широко используются терминалы Starlink, которые с трудом поддаются противодействию средств РЭБ. Но и на это найдется свой ответ, победа будет за нами.