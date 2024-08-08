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Китай запустил первые 18 спутников группировки «Тысяча парусов» — аналога Starlink

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Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с космодрома Тайюань 6 августа 2024 года. В этом запуске вторая ступень получила модернизацию — возможность повторного запуска двигателей
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с космодрома Тайюань 6 августа 2024 года. В этом запуске вторая ступень получила модернизацию — возможность повторного запуска двигателей.
Источник изображения: Galactic Penguin SST, NASASpaceFlight Forum

Успех спутниковой системы Starlink неоспорим, и Поднебесная стремится догнать американскую компанию SpaceX всеми силами. Несколько лет назад в КНР стартовали сразу два аналогичных проекта. Один из них, получивший поэтическое название «Тысяча парусов», наконец вошел в стадию развертывания.

Ракета «Чанчжэн-6A» (CZ-6A) стартовала с космодрома Тайюань 6 августа, в 09:42 по московскому времени (06:42 UTC), и вывела 18 аппаратов группировки G60 Qianfan Xingzuo (дословно — «Созвездие тысячи парусов»). Как сообщил портал SpaceNews, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) признала запуск успешным.

Спутники выведены на круговую полярную орбиту высотой около 800 километров. Их характеристики не разглашаются. Известно, что это аппараты, конструкцией напоминающие шасси Starlink первых серийных версий (v 0.9 и v 1.0), — плоские прямоугольные параллелепипеды массой приблизительно 250 килограммов, имеющие одну раскладную солнечную панель и возможность изменять свои орбитальные параметры.

Стоит учитывать, что в открытых источниках можно найти всего одну фотографию спутника G60, сделанную на презентации проекта в декабре 2023 года. Тогда же компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), оператор группировки, заявила, что началось серийное производство аппаратов и с конвейера сошел первый из них.

Тем не менее трудно сказать, что именно показали тогда на сцене — макет, инженерный образец или тот самый первый серийный спутник «Созвездия тысячи парусов».

Единственная известная фотография спутника для группировки G60 Qianfan Xingzuo

Источник изображения: Shanghai Observer

На первом этапе группировка будет насчитывать 1296 аппаратов, половину из которых, согласно ранее озвученным планам, выведут до конца 2025 года. В таком виде «Тысяча парусов» обеспечит высокоскоростным спутниковым интернетом только Китай. Полностью или частично — не уточняется. Предварительный облик полного «созвездия» включает в себя 14 тысяч аппаратов.

Интересен выбор носителя — «Чанчжэн-6A». Для этой ракеты 18 спутников массой 250 килограммов, выводимые на полярную орбиту, — предельная нагрузка.

Учитывая, что за год с небольшим надо запустить еще шесть сотен таких аппаратов, логично предположить, что следующие запуски будут выполнять на более мощных носителях. И поскольку многоразовых ракет в арсенале китайской космонавтики нет, выведение своего аналога Starlink обойдется Поднебесной гораздо дороже, чем SpaceX.

Помимо финансовой стороны вопроса, вызывает сомнения и намеченный темп выведения. В феврале представители CASC заявляли, что китайская космонавтика «целится» в сотню запусков за год. При этом вышеописанный старт «Чанчжэн-6A» с первыми спутниками G60 в начале августа стал 35-м для КНР.

Деятельность SSST субсидируется администрацией Шанхая, родного города компании. Осенью 2023 года местное правительство пообещало, что сделает все возможное для развития местной космической экономики, и оценило ее размер в 28 миллиардов долларов к 2025 году. Аналогичные региональные инициативы есть у Пекина. Для сравнения: годовой доход уже частично развернутого и функционирующего Starlink в 2024 году оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

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Страны
Китай
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Проекты
Чанчжэн
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