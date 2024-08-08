США готовы к развертыванию сил на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки - Остин

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны США сосредоточены на деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, но в то же время готовы к развертываниям сил в кратчайшие сроки, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

"Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в регионе, и мы также сосредоточены на обеспечении прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Газе", - сказал он.

Остин отметил, что Минобороны США продолжает предпринимать "шаги по снижению температуры в регионе и предотвращению региональной эскалации со стороны Ирана, его партнеров и доверенных лиц".

"Мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия возникающим угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, США не потерпят нападений на своих служащих в регионе.

"Мы скорректировали нашу военную тактику, чтобы усилить защиту наших сил и усилить нашу непоколебимую приверженность обороне Израиля и оставаться готовыми к реагированию на любые непредвиденные обстоятельства", - заявил он.