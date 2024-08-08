Войти
Интерфакс-АВН

США готовы к развертыванию сил на Ближнем Востоке в кратчайшие сроки - Остин

299
0
0
Министр обороны США Ллойд ОСТИН
Министр обороны США Ллойд ОСТИН.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны США сосредоточены на деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, но в то же время готовы к развертываниям сил в кратчайшие сроки, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

"Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в регионе, и мы также сосредоточены на обеспечении прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Газе", - сказал он.

Остин отметил, что Минобороны США продолжает предпринимать "шаги по снижению температуры в регионе и предотвращению региональной эскалации со стороны Ирана, его партнеров и доверенных лиц".

"Мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия возникающим угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, США не потерпят нападений на своих служащих в регионе.

"Мы скорректировали нашу военную тактику, чтобы усилить защиту наших сил и усилить нашу непоколебимую приверженность обороне Израиля и оставаться готовыми к реагированию на любые непредвиденные обстоятельства", - заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО