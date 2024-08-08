Войти
Интерфакс-АВН

Новый глава политбюро ХАМАС может достичь соглашения о прекращении огня в Газе - Блинкен

288
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар может заключить с Израилем соглашение о прекращении огня, которое положит конец войне в секторе Газа, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии.

По словам Блинкена, Синвар "был и остается главным человеком, принимающим решения, когда дело доходит до заключения соглашения о прекращении огня".

Как отметил американский госсекретарь, заявление ХАМАС о поддержке Синвара "только подчеркивает тот факт, что на самом деле от него зависит, стоит ли продвигать соглашение о прекращении огня, которое явно поможет стольким отчаянно нуждающимся палестинцам, женщинам, детям, мужчинам, попавшим под перекрестный огонь".

По словам Блинкена, переговоры о реализации сделки между Израилем и ХАМАС продолжились, несмотря на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Госсекретарь подчеркнул, что усилия по достижению прекращения огня находятся на завершающей стадии, но им угрожает напряженность в отношениях с Ираном.

"Никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, доводя это послание непосредственно до Ирана. Мы передали это послание непосредственно Израилю", - заявил Блинкен.

"Сейчас, действительно, самое время для всех вовлеченных сторон покончить с этим, никаких задержек, никаких оправданий, никаких причин, по которым мы не можем сделать что-то, направленное на достижение согласия", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Израиль
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО