Новый глава политбюро ХАМАС может достичь соглашения о прекращении огня в Газе - Блинкен

Вашингтон. 7 августа. ИНТЕРФАКС - Новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар может заключить с Израилем соглашение о прекращении огня, которое положит конец войне в секторе Газа, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии.

По словам Блинкена, Синвар "был и остается главным человеком, принимающим решения, когда дело доходит до заключения соглашения о прекращении огня".

Как отметил американский госсекретарь, заявление ХАМАС о поддержке Синвара "только подчеркивает тот факт, что на самом деле от него зависит, стоит ли продвигать соглашение о прекращении огня, которое явно поможет стольким отчаянно нуждающимся палестинцам, женщинам, детям, мужчинам, попавшим под перекрестный огонь".

По словам Блинкена, переговоры о реализации сделки между Израилем и ХАМАС продолжились, несмотря на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Госсекретарь подчеркнул, что усилия по достижению прекращения огня находятся на завершающей стадии, но им угрожает напряженность в отношениях с Ираном.

"Никто не должен обострять этот конфликт. Мы вели интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, доводя это послание непосредственно до Ирана. Мы передали это послание непосредственно Израилю", - заявил Блинкен.

"Сейчас, действительно, самое время для всех вовлеченных сторон покончить с этим, никаких задержек, никаких оправданий, никаких причин, по которым мы не можем сделать что-то, направленное на достижение согласия", - добавил он.