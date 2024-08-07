Датские F-16 в бою на Украине: фронт — "смертельная ловушка" (DR, Дания)

Датский летчик-истребитель Сёренсен посоветовал Киеву поумерить ожидания от F-16

Киеву стоит поумерить ожидания: F-16 не обеспечат никакого перелома в ходе конфликта, заявил DR бывший датский летчик-истребитель Сёренсен. По словам военного, украинские пилоты не имеют нужных навыков, чтобы хоть сколько-то эффективно воспользоваться поставленными самолетами.

Андерс Далль (Anders Dall)

Вы наверняка помните фотографию президента Украины Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен в кабине истребителя F-16 на базе в Скрюдструпе.

Это было почти год назад, и поводом, как вы знаете, стало решение Дании передать самолеты в дар ВСУ.

Сегодня датские истребители уже “встали на крыло” на Украине и выполняют боевые задания в пределах ее границ, сообщил президент Владимир Зеленский.

С прошлой осени украинские летчики, техники и специалисты находятся на авиабазе в Скрюдструпе — проходят летную подготовку и учатся обслуживать истребители американского производства, которые скоро впервые примут участие в боевых действиях на Украине.

Этот истребитель нередко сравнивают со швейцарским ножом, поскольку он может выполнять множество различных задач. Лишь украинские военные знают, какая миссия им предстоит на Украине. Кроме того, на данный момент пока неясно, сможет ли Киев использовать их для поражения целей на территории России.

По мнению бывшего летчика-истребителя, а ныне преподавателя Сёрена Сёренсена, одно лишь присутствие F-16 и осознание того, что они поступили в распоряжение ВСУ, может помочь отбросить Россию назад.

Это означает, что Россия уже не сможет подбираться к линии фронта так же вольготно, как раньше, и сбрасывать планирующие бомбы. Отчасти потому, что F-16 смогут поражать российские самолеты на дальности 60-80 километров ракетами “воздух – воздух”.

Но еще и потому, что F-16 смогут сами сбрасывать бомбы с GPS-наведением — так называемые JDAM — которые работают так же, как их российские аналоги, объясняет Сёрен Сёренсен.

“Придется с этим считаться. Одно то, что русские знают, что в том или ином районе отныне летают истребители противника с бомбами JDAM, лишит их покоя”, — рассуждает Сёрен Сёренсен.

Но даже когда Украина отправит свой первый F-16 в бой, это отнюдь не гарантирует перелома в пользу ВСУ. Сёрен Сёренсен советует поумерить ожидания насчет F-16 и их влияния на ход конфликта.

В частности, тому есть две причины:

Самолет хорош лишь настолько, настолько хорош пилот

Да, F-16 оснащен 20-мм пулеметом, а также отсеками для бомб, противорадиолокационных ракет и ракет с тепловым наведением, но потенциал самолета зависит, прежде всего, от мастерства пилота.

Так что истребитель F-16 хорош ровно настолько, насколько хорош человек за штурвалом, объясняет Сёрен Сёренсен.

По уважительным причинам украинские пилоты не получили необходимого объема подготовки.

По соображениям безопасности подготовка проходила в закрытом для прессы режиме. Доступ к тренировкам на аэродроме при поддержке датских вооруженных сил получила лишь украинская правительственная инициатива United24.

По словам Сёрена Сёренсена, украинские пилоты прошли относительно непродолжительную подготовку — и на самолете совершенно иного типа, чем те, с которых они “пересели”.

К тому же налет часов в безопасных условиях в Скрюдструпе — это одно.

Дома на Украине пилоты даже не смогут взлетать и приземляться на одном и том же аэродроме. Чтобы русским было как можно труднее их засечь и уничтожить, истребители, вооружение и запчасти будут рассредоточены.

По словам Сёрена Сёренсена, еще одна проблема связана с тем, что обслуживать истребители украинцам придется самим. Во-первых, это осложняет логистику. Во-вторых, у F-16 очень продвинутая “начинка”: есть множество мелочей, которые могут выйти из строя, а это значит, что самолеты в принципе много времени проводят на ремонте.

Он призывает не ждать от истребителя, что он начисто перепишет правила боя — как из-за укороченной программы обучения для украинских пилотов, так и из-за серьезных проблем с обслуживанием самолетов.

“Не рассчитывайте на некий перелом. Линия фронта длиной свыше 800 километров. Для начала у них может быть лишь от четырех до восьми самолетов, и они поднимаются в небо всего на час, после чего снова возвращаются на базу”, — рассуждает Сёрен Сёренсен.

Чем больше истребителей F-16 Украина получит в дальнейшем, тем проще странам НАТО будет снабжать их специальными пакетами вооружений. Подыскивать оборудование старых советских “МиГов” союзникам было гораздо труднее.

“Это облегчит будущую военную помощь, потому что для F-16 проще подобрать совместимое оружие. Подогнать его под старые советские самолеты было сложно технически. Так что это станет своего рода отправной точкой”, — сказал Сёренсен.

Фронт — смертельная ловушка

Конфликт на Украине отличает несколько старомодный позиционный характер, напоминающий Вторую мировую войну.

Поэтому украинцам будет крайне сложно использовать F-16 непосредственно на линии фронта — Сёрен Сёренсен назвал эту территорию “зоной смерти”.

Высоколетящий самолет может сбить ракета из тыла, а низколетящий попадет под прицел тактических зенитных комплексов и небольших ракет с тепловым наведением. Поэтому мы наверняка увидим, как истребители противника как бы “танцуют” вокруг серой зоны и бьют через границу с расстояния, рассуждает он.

“Непосредственная авиационная поддержка становится крайне проблематичной. Это смертельно опасно. Летя низко, еще можно подобраться близко к противнику, но на большой высоте приходится держаться на расстоянии 20–50 километров от фронта”, — говорит Сёрен Сёренсен.

“Если летишь низко, то можно пролететь некоторое расстояние, но это ограничивает твои собственные возможности по нацеливанию: тебе же нужно самому держать цель в поле зрения, а когда летишь низко, то у тебя нет обзора. Так что все здорово осложняется. Никакого золотого решения нет и не может быть. Это просто невероятно тяжело. Ну и что касается полетов в пограничной зоне, то все на земле будут целиться в тебя”, — объясняет он.

Использование в оборонительных целях

Кроме того, пилот должен уметь принимать решения буквально за доли секунды. Сёрен Сёренсен знает об этом не понаслышке как бывший летчик-истребитель.

“Я знаю, что такое ракетный обстрел. Чтобы увернуться, надо иметь по-настоящему классную подготовку. События развиваются просто стремительно. Ракеты с земли летят втрое быстрее скорости звука, поэтому у тебя есть считанные секунды, а решения надо принимать за доли секунды”, — рассуждает Сёренсен.

“Если уж рисковать и действовать на линии фронта, то надо входить и выходить из этой зоны как можно быстрее — и то это имеет смысл лишь в том случае, если ты точно знаешь, где находятся системы ПВО противника”, — продолжает он.

“В противном случае считай, что ты летишь с завязанными глазами”, — добавил Сёренсен.

Поэтому, по оценкам бывшего летчика-истребителя, F-16 будут использоваться в первую очередь для оборонительных задач — например, сбивать приближающиеся беспилотники или ракеты.

“Можно будет совершать вылеты близ от линии фронта и сбрасывать бомбы, а также можно использовать истребители для оборонительных целей — например, против небольших беспилотников. Они летают относительно медленно, и с помощью радара F-16 их не составит труда найти и сбить. Так что можно будет заняться охотой на дроны в режиме “воздух – воздух” с собственной территории”, — рассуждает Сёренсен.

Нельзя недооценивать и психологический эффект. К тому же у Украины появится возможность проводить “булавочные” операции. Масштабные же миссии станут возможны лишь когда Киев создаст более крупные военно-воздушные силы, полагает Сёрен Сёренсен.

"Для заданий близ границы понадобится много самолетов. 10-20 штук — приемлемое количество, но у Украины нет таких возможностей и нет такого количества”, — заключил Сёренсен.