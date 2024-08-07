Войти
Интерфакс-АВН

Железнодорожные войска в 2026-2032 годах будут реконструировать БАМ - Минобороны России

265
0
0
Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта
Поезд едет по реконструируемому в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали железнодорожному мосту через реку Кованта.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные железнодорожники в период 2026-2032 годов будут участвовать в реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения Железнодорожных войск (ЖДВ) Вооружённых сил РФ примут участие в дальнейшей реконструкции объектов Байкало-Амурской магистрали в ходе третьего этапа, в период с 2026 по 2032 годы", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году десять бригад ЖДВ приступили к модернизации северо-восточной хорды БАМа. Работы ведутся на участке Улак - Февральск протяжённостью 339 км и должны завершиться в этом году.

БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую Гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тыс. км.

Сообщалось, что БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. Модернизация магистрали ведётся с целью увеличения грузопотока. На некоторых участках прорабатывается вопрос строительства третьих главных путей. Рассматривалась перспектива дополнительного увеличения пропускной способности БАМа до 255 млн тонн в год в три этапа, к 2031-2032 годам, после завершения второго этапа расширения Восточного полигона, намеченного на 2024 год.

ЖДВ - род специальных войск в системе материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.08 07:34
  • 3191
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО
  • 07.08 02:50
  • 1
Ответ на "В США предупредили Украину об опасности в воздухе"
  • 06.08 22:44
  • 0
Немного общих сведений о ПВО/ПРО (в свете статьи "Названы преимущества российских средств ПВО перед аналогами НАТО")
  • 06.08 22:04
  • 2
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
  • 06.08 19:07
  • 2
Ответ на ""«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ"
  • 06.08 16:05
  • 191
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 06.08 15:30
  • 0
Попытка пойти ва-банк
  • 06.08 09:46
  • 1
Ответ на "Российский эксперт предположил, что США могут передать Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry"
  • 06.08 01:39
  • 0
Как украинцы могут противостоять русским.
  • 05.08 11:57
  • 1
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 05.08 08:35
  • 2
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия