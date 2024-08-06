"Роскосмос" сообщил о планах перейти на серийную сборку спутников в 2027 году

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская космическая отрасль перейдет на промышленную сборку спутников в 2027 году, планируется производить около 100 космических аппаратов в год, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"Мы посчитали объём необходимых инвестиций, вплоть до оборудования, понимая, что это процесс долгий и дорогостоящий. Пока остановились на том, что целесообразно переходить на конвейер в два этапа. На первом выходим на изготовление в районе ста с небольшим спутников в год, дальше расширяем возможности и отлаживаем технологии", - сказал Ельчанинов.

По его словам, в госкорпорации рассчитывают начать промышленную сборку аппаратов с 2027 года.

"Это первый этап, когда мы максимально задействуем мощности уже существующих предприятий. Завозим новое оборудование, открываем новые линии. Если этих мощностей будет не хватать, к 2030 году начнём строительство новых площадок", - сообщил он.