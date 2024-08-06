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Интерфакс-АВН

На космодроме Восточный будет размещена инфраструктура практически всех перспективных ракетных комплексов - "Роскосмос"

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 5 августа. ИНТЕРФАКС - Наземная инфраструктура практически всех перспективных ракет-носителей будет размещена на космодроме Восточный, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.

"На космодроме будет размещена наземная космическая инфраструктура практически всех перспективных космических ракетных комплексов гражданского и двойного назначения", - сказал Ельчанинов.

По его словам, из-за географических особенностей выведение полезных нагрузок на низкоширотные орбиты с Восточного будет эффективнее, чем с космодрома Плесецк.

"Перспективные космические ракетные комплексы "Ангара", "Амур-СПГ", "Старт-1М", "Корона", развитие авиации и иных видов транспорта, обеспечение производства и подготовки различных компонентов ракетного топлива и другие объекты формируют не просто "очереди" развития космодрома, а непрерывный процесс развития космической и гражданской инфраструктуры в регионе", - отметил Ельчанинов.

Он сообщил, что создание перспективных космических ракетных комплексов на новых компонентах топлива сейчас объединено в федеральный проект "Метан-Н2", который проходит рассмотрение в правительстве РФ.

Первый замглавы "Роскосмоса" добавил, что в госкорпорации также ведется проект по созданию полностью многоразовой ракеты-носителя "Корона" для пусков с Восточного.

"Мы провели технико-экономические оценки, будет ли новый носитель востребован. Ответ очевиден - мы снизим стоимость доступа в космос более чем на порядок и откроем совершенно новые возможности для сверхоперативной доставки грузов и перейдем к идеологии обслуживаемого космоса", - заявил он.

Ельчанинов сообщил, что на данный момент ГРЦ Макеева ведет научно-исследовательскую работу по подтверждению ключевых технологий создания "Короны", а также по подтверждению проектных и проектно-конструкторских проработок. По результатам данной работы будет принято решение о целесообразности продолжения работ, а также о достижимости тех или иных решений, отметил он.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля с космодрома состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГРЦ им. Макеева
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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